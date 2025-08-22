ਮੋਹਾਲੀ/ ਲੁਧਿਆਣਾ: ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਕਲਾ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਸਰਸ ਕਲਾਕਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ। ਨਾਮੀ ਕਲਾਕਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਜਿਥੇ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਮੰਨ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਹੈਡ ਆਫ ਦਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਰਹੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮੰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਾਂਗੇ।'
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਵੱਡੀ ਦੇਣ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀ ਏ ਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਸੀ। ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀ ਏ ਯੂ ਪਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਹ ਹੈੱਡ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਵੀ ਸੋਗ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀ ਐਚ ਡੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ।'
ਭੱਲਾ ਸਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧੁਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਢੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਥੀਏਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਏ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ ਵਾਪਿਸ ਅਉਣਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਕਲਾਕਾਰ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੌਫੈਸਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਵੱਜੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਰਾਬਰ ਚੱਲਣ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।'
'ਭੱਲਾ ਸਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਲਾਲ ਰਹੇਗਾ'
ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਹ ਉਮਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਲਾਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਦੇ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ।'
ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਘਰ
ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਪਹੂੰਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭੱਲਾ ਸਾਭ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਖਿੜੇ ਮਥੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ।'
'ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ'
ਮਰਹੂਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦੇ ਪੂਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਹਾਸਰਸ ਕਲਾਕਾਰ ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ 'ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਗਏ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਆ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।'
'ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਭੱਲਾ ਸਾਬ੍ਹ'
ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਭੱਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਹਿ ਕਲਾਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਂਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ।
ਗਾਇਕ ਪ੍ਰੀਤ ਹਰਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ।'