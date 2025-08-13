ETV Bharat / state

ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ - HARJOT SINGH BAINS

ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਫੰਡ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ।

ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ
ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 13, 2025 at 2:16 PM IST

2 Min Read

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ 350 ਸਾਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਅਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ।

ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ (Etv Bharat)

ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ

ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਸਫਲਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।”

ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੁਕਮ (ਤਨਖ਼ਾਹ) ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਿਤਾ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਥ, ਕੌਮ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਥ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ।

ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ
ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ (Etv Bharat)

ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ

ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੈਂਸ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਦਸਵੰਧ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੋਵਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ
ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ (Etv Bharat)

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸਜ਼ਾ

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਗਾਇਕ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਉਸ ਦੇ ਗੀਤਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਝੂਮਦੇ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ 350 ਸਾਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਅਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ।

ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ (Etv Bharat)

ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ

ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਸਫਲਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।”

ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੁਕਮ (ਤਨਖ਼ਾਹ) ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਿਤਾ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਥ, ਕੌਮ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਥ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ।

ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ
ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ (Etv Bharat)

ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ

ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੈਂਸ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਦਸਵੰਧ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੋਵਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ
ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ (Etv Bharat)

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸਜ਼ਾ

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਗਾਇਕ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਉਸ ਦੇ ਗੀਤਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਝੂਮਦੇ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।

For All Latest Updates

TAGGED:

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬHARJOT BAINS RELIGIOUS PUNISHMENTਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜHARJOT SINGH BAINS

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਕੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ, ਨੋਟ ਕਰੋ ਤਰੀਕਾਂ

2030 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤਿਆਰ, IOA ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੈ ਇਹ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤਰੀਕਾ, ਜਾਣੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.