2025 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ! ਟੁੱਟੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਵੇਖੋ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ

2025 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ! ਟੁੱਟੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਵੇਖੋ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
ਸਾਲ 1950 ਅਤੇ 1988 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਮੀਂਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Published : September 13, 2025 at 3:01 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 2214 ਪਿੰਡ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਲੱਖ 88 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ 92 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਹੈ।
'ਵਾਧੂ ਬਰਸਾਤ ਬਣੀ ਕਾਲ'
ਇਸ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 28 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਤਲੁਜ ਨੇ ਕਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
'ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ'
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਗਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਹਰ ਸਾਲ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮੀਂਹ ਐਵਰੇਜ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਪੀਏਯੂ ਵੱਲੋਂ 1970 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ।'
'40 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਪਿਆ ਮੀਂਹ'
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 'ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ਼ਿਕਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਉੱਤੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 761.7 ਮਿਲੀ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮਹਿਜ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 845 ਮਿਲੀ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ 600 ਐਮਐਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 245 ਐਮਐਮ ਵੱਧ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ਕੁੱਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੈ।'
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ਼ 82.8 ਮਿਲੀ ਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ 128 ਐਮਐਮ ਮੀਂਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ਼ 220 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ 260 ਐਮਐਮ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ਼ 190 ਮਿਲੀ ਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ 314 ਐਮਐਮ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ਼ 110 ਮਿਲੀ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ 145 ਮਿਲੀ ਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। - ਡਾਕਟਰ ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ, ਮੁਖੀ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ,ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ
IMD ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ
IMD ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ, 'ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1901 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਅਜਿਹੇ ਸਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਜੂਨ 2025 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2025 ਪਿਛਲੇ 125 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਸਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1950 ਅਤੇ 1988 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ।'
'1950,1988 ਅਤੇ 2025 ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ'
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 1150 ਮਿਲੀ ਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ 850 ਮਿਲੀ ਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1917 ਵਿੱਚ ਵੀ 800 ਐਮਐਮ ਤੱਕ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜੂਨ,ਜੁਲਾਈ,ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤਬੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ 845 ਐਮਐਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਮੀਂਹ ਹੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 2025 ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 125 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜਾ ਅਜਿਹਾ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1988 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੂ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ IMD ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਿਹਾ ਆਮ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਪਿਆ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ
IMD ਵੱਲੋਂ 1901 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2024 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਕੜੇ
1. ਆਮ ਮੀਂਹ ਵਾਲੇ ਸਾਲ
1903, 1906, 1912, 1913, 1916, 1919, 1922, 1924, 1926,1927, 1930, 1931, 1932, 1935, 1936, 1937, 1940, 1941, 1944, 1947, 1948, 1949, 1952, 1953, 1954, 1955, 1957, 1960, 1963, 1966, 1977, 1968, 1970, 1971, 1973, 1981, 1983, 1985, 1986, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2013, 2019, 2020, 2021, 2022 ਤੇ 2023।
2. ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਵਾਲੇ ਸਾਲ
1901, 1902, 1904, 1905, 07, 11, 15, 18, 20, 21, 28, 29, 34, 38, 39, 43, 46, 51, 64, 65, 69, 72, 74, 79, 82, 1987, 2002, 2004, 07, 09, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 2024
3. ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੀਂਹ ਵਾਲੇ ਸਾਲ
1908, 09, 10, 14, 17, 23, 25, 33, 42, 45, 50, 56, 58, 59, 61, 62, 75, 76, 77, 78, 80, 84, 88, 90, 95, 96, 97, 1998, 2008, 2018।