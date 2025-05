ETV Bharat / state

"ਮੰਮੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦੀ", ਗੋਦ ਲਏ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੰਗ - ADOPTED CHILD VIRAL VIDEO

ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ ( CANVA )

By ETV Bharat Punjabi Team Published : May 19, 2025 at 1:25 PM IST | Updated : May 19, 2025 at 1:56 PM IST 2 Min Read

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। "ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਮਾਰਦੀ" ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਟੀਚਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਮੰਮੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ।" ਗੋਦ ਲਏ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੰਗ (ETV Bharat)

