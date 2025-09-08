ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਹਿਮ ਅਪੀਲ

ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਹਿਮ ਅਪੀਲ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁੜ੍ਹ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Published : September 8, 2025 at 6:25 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹੀ ਤਹਿਤ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦੀ ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਮਾਂ
ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਜਨਾਲਾ 1-2 ਅਤੇ ਚੁਗਾਵਾਂ 1-2 ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੱਖੋਵਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰਾਂ ਪਾਸੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 4–5 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਬੂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਡੁੱਬੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਕੇ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।' ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ 'ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿੱਟਾਂ, ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਡੇਂਗੂ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਖਾਸ ਸਪ੍ਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੈਨਿਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁਲ੍ਹੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕ ਅਤੇ ਸਕੂਟਰ ਜ਼ਰੀਏ ਸਕੂਲ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਗੱਡੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਇਲਕੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।'