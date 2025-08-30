ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਅਸਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਨਕਲੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਨਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ ਪੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ 9 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਕਲੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਏਸੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਈ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਗੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
'ਨਕਲੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ'
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ ਪੰਜ ਦੇ ਏਸੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਏਸੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ, ਰਿਨਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹਥਿਆਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਉੱਤੇ ਚਾੜਨ ਦੇ ਲਈ ਨਕਲੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਅਸਲੇ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲੈਣ ਆਏ ਕਥਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਕਿ ਇਹ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ,ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਨ- ਰਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ,ਏਸੀਪੀ
'ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ'
ਏਸੀਪੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਮੁਤਾਬਿਕ, 'ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਚਲਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨी ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸਲਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਨਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।'
'ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਖ਼ਾਸ ਅਪੀਲ'
ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
'ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ'
ਏਸੀਪੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਰਜ ਹੋਏ 9 ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਸੰਜੀਵ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਮਲਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਬੀਐਨਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 318,(4) 336, (2) 336 (3), 338, 340, 341 ਬੀਐਨਐਸ ਅਤੇ 30 ਦੀ ਧਾਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।