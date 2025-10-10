ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰੇਡ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਸ਼ਨ

ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰੇਡ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਸ਼ਨ
ਭੰਡਾਰੀ ਪੁੱਲ ਲਾਗੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰੇਡ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਭਰੇ ਗਏ ਸੈਂਪਲ।
Published : October 10, 2025 at 10:41 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁੱਲ ਨੇੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਓਹੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ "ਸੋਨੀਆ ਵਾਲਾ ਪੁੱਲ" ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
'ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਗਏ'
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਕੌੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ,ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਨ ਢੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਥ ਸੇਫਟੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡੀਫਰਾਈਡ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ।'
,“ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਢੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਚਲਾਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਲੈਬ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।'-ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ
'ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ'
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੈਕਿੰਗ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।'
'ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਗਲਤੀ'
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਾਮੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਰਹੇ।'
