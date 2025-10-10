ETV Bharat / state

ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰੇਡ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਸ਼ਨ

ਭੰਡਾਰੀ ਪੁੱਲ ਲਾਗੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰੇਡ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਭਰੇ ਗਏ ਸੈਂਪਲ।

ACTION AGAINST FOOD SHOPS
ਪਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰੇਡ (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 10, 2025 at 10:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁੱਲ ਨੇੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਓਹੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ "ਸੋਨੀਆ ਵਾਲਾ ਪੁੱਲ" ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।

ACTION AGAINST FOOD SHOPS
ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰੇਡ (ETV BHARAT)

'ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਗਏ'

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਕੌੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ,ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਨ ਢੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਥ ਸੇਫਟੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡੀਫਰਾਈਡ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ।'

ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਸ਼ਨ (ETV BHARAT)



,“ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਢੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਚਲਾਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਲੈਬ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।'-ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ

'ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ'

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੈਕਿੰਗ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।'

ACTION AGAINST FOOD SHOPS
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰੇਡ (ETV BHARAT)

'ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਗਲਤੀ'


ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਾਮੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਰਹੇ।'



ਨਕਲੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀਲ, ਇੱਕ ਕਾਰੀਗਰ ਕਾਬੂ, ਮਾਲਕ ਫਰਾਰ

ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ 300 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ !


For All Latest Updates

TAGGED:

AMRITSAR FOOD SHOPSNEGLIGENT IN FOOD SHOPSਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗACTION AGAINST FOOD SHOPS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਅਕਲ ਦਾੜ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਇਸ ਦਾੜ੍ਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸਹੀਂ ਉਮਰ

ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ? ਜੇਕਰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੈ ਨੁਕਸਾਨ

ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਬਰਫ਼ ਮਲਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਹੈਰਾਨ, ਸਿੱਖੋ ਫੇਸ ਆਈਸਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਅ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.