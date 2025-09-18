ETV Bharat / state

ਬਠਿੰਡਾ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਹੋ ਸਕਦੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ

ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੀਦਾ 'ਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਗਈ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...

ਬਠਿੰਡਾ ਜੀਦਾ ਬਲਾਸਟ ਮਾਮਲਾ
ਬਠਿੰਡਾ ਜੀਦਾ ਬਲਾਸਟ ਮਾਮਲਾ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 18, 2025 at 8:44 PM IST

ਬਠਿੰਡਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੀਦਾ 'ਚ ਲੰਘੀ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਦੋ ਧਮਾਕਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੁਕਾ ਮਸੂਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)

ਸੱਤ ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਥੇ ਹੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋ-ਬਾਹਰ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਹੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਪਿਤਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਏਮਜ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਧਮਾਕਾ

ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਅਮਨੀਤ ਕੋਂਡਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਏਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਫੌਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਟੀਮ ਉਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪਦਾਰਥ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ।

ਜਾਂਚ ਲਈ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਠੂਆ ਜੰਮੂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕੱਠੂਆ ਜਾਣ ਲਈ ਬੱਸ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਕੱਠੂਆ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਫ਼ਵਾਹ ਹੈ।

ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦੇ ਸੀ ਕੈਮੀਕਲ

ਐਸਐਸਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸਮੇਤ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਖਰੀਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਮਨੁੱਖ ਬੰਬ ਬਣਨ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁਦ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐਨਆਈਏ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਕੱਠੂਆ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੁੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਬੱਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ।

ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਇਲਾਜ

ਐਸਐਸਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਚੀਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਹਸਪਤਾਲ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਖ਼ਰਾਬੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਕੇ ਆਪਣੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਇਹ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੀਦਾ ਵਿਖੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ 2 ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਲਾਸਟ 'ਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਲਾਸਟ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੈਮੀਕਲ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤਜ਼ਰਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 19 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਧਮਾਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੈਮੀਕਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।

