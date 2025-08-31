ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ: ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਪੁਰ ਮਨੀਆ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਘਰ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਘਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਾਜਨ ਢਿੱਲੋਂ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਹਮਲੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਰਕਤ
ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਅਵਾਜ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੋਤਲਾਂ ਟੁਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਜਨ ਢਿੱਲੋਂ ਹੈ।ਇਸ ਹਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮੈਂਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਜਨ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਮੂੰਡੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਪਰਾਧਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਂਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੂੰਡੇ ਨੇ ਹਰਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੂੰਡੇ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ।'
ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਪੜਤਾਲ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਸਟਾਗਰਾਮ 'ਤੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਬਿਆਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਜਾਂਜ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।