ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਦੁੱਧ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਰ

ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

LUDHIANA VETERINARY UNIVERSITY
ਹੁਣ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਰਾ (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 12, 2025 at 4:33 PM IST

2 Min Read
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੁਰਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਨਰੀ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਡਾਕਟਰ ਜੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ।

ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਜੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ (ETV BHARAT)

'ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦੁੱਧ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ'

ਵੈਟਨਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਜੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੱਝਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਥਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।'

ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ (ETV BHARAT)

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੱਕ ਫੀਡ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। - ਜੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ, ਵੀਸੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਨਰੀ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ

ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਕਰਵਾਓ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ (ETV BHARAT)

ਅਫੀਰਕਨ ਫਲੂ ਤੋਂ ਇੰਝ ਕਰੋ ਬਚਾਅ


ਅਫਰੀਕੀ ਫਲੂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਜੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਰ ਫਾਰਮਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦੇ ਰਹਿਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਛੂਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਹਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਅਤੇ ਇਕੱਲਾ ਰੱਖੋਗੇ ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ।'

ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਚੈਕਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ (ETV BHARAT)

ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕਨ ਫਲੂ ਨਾਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫੈਲ ਸਕਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਬਾਈਓ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਅਫਰੀਕਨ ਫਲੂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। - ਜੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ, ਵੀਸੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਨਰੀ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਲਕਾ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕੀ ਸਵਾਈਨ ਬੁਖਾਰ (ASF) ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਲੇਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਾਇਰਲ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹੁਣ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਰਾ (ETV BHARAT)

