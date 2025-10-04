ETV Bharat / state

ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਰੂ ਸੂਬਾ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ

ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। NCRB ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

PUNJAB ROAD ACCIDENTS
ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਰੂ ਸੂਬਾ (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 4, 2025 at 2:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਿਓਰੋ (NCRB) ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟ 2023 ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 6276 ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 4907 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਰ ਲਗਭਗ 78 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

NCRB ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ (ETV BHARAT)

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਿਓਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ?

ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਿ ਹਨ। 2023 ਵਿੱਚ 79,533 ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ,ਜੋ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ 45.8 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕੜਾ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2.8 ਫੀਸਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ'

ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁੱਲ 504 ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 402 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੌਤ ਦਰ 80 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਰ 10 ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

NCRB
NCRB ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ (ETV BHARAT)

'ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ'

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸੋਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਲਾਈਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ, ਡਰਿੰਕ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵ, ਬਲੈਕ ਜੋਨ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਸੜਕੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹਨ। ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।'

ਹਾਸਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੰਕੜੇ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਪਰੇ ਹਨ। ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਗੁਆਏ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਗਵਾਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੋਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਾਦਸੇ ਨਹੀਂ – ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਰਸੰਘਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।-ਕਮਲਜੀਤ ਸੋਈ, ਮੈਂਬਰ,ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ

PUNJAB ROAD ACCIDENTS
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸੋਈ (ETV BHARAT)

'ਹਰ ਮੌਤ ਨੇ ਉੱਜੜਿਆ ਪਰਿਵਾਰ'

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸੋਈ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਹਰ ਮੌਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਉੱਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਸ਼ ਗੁਆ ਬੈਠੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬੱਸ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ।”

For All Latest Updates

TAGGED:

NCRBਪੰਜਾਬ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਿਓਰੋACCIDENT REPORTPUNJAB ROAD ACCIDENTS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਇਹ ਲੱਛਣ, ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਚਿਹਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬੇਦਾਗ਼ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ, ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ

ਕਿਹੜੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਦੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪੀਲੇ ? ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਦੂਰ, ਜਾਣੋ

ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ ਕਾਕਰੋਚ, ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.