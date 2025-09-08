ETV Bharat / state

ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਏਸੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਧਮਾਕਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

DEATH OF THREE FAMILY MEMBERS
ਏਸੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵਿਸਫੋਟ, ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 8, 2025 at 2:39 PM IST

Updated : September 8, 2025 at 2:52 PM IST

1 Min Read

ਫਰੀਦਾਬਾਦ: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਏਸੀ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਧੂੰਆਂ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ (Etv Bharat)

ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ

ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਫੀਲਡ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਘਰ ਨੰਬਰ 787 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਲਗਭਗ 3:00 ਵਜੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਏਸੀ ਦੇ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਪਤੀ, ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਕਲੋਨੀ ਚੌਕੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੁੱਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ

ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਲੱਗੀ। ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪੁੱਤਰ ਮਦਦ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

Last Updated : September 8, 2025 at 2:52 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

FARIDABAD AC FIRE KILLSFARIDABAD NEWSਹਰਿਆਣਾ ਨਿਊਜ਼3 MEMBERS OF A FAMILY DIEAC EXPLOSION IN FARIDABAD

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਝੜ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਲ? ਤਾਂ, ਅੱਜ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿਓ 'ਇਹ' ਕੰਘੀ

ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖੇ, ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੰਮ

ਪਿਤਰ-ਪੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵਰਾਤਰੀ-ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ, ਮਨਾਏ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ

ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮਸੀਹਾ ਬਣਿਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.