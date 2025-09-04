ETV Bharat / state

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨਣਗੇ ਹਲਾਤ - PUNJAB FLOOD

ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਜ ਸੀਐੱਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਹਲਾਤ ਜਾਣਨਗੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।

PUNJAB FLOOD
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ (ANI)
author img

By ANI

Published : September 4, 2025 at 6:46 AM IST

4 Min Read

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰੱਕ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

'ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ'

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, "ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ।"

'ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ'

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਈ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਐਕਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।" ਖੇਤ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਖੇਤ ਦਰਿਆ ਵਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਅਤੇ ਈਟੀਓ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀ।"

ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤ ਡੁੱਬ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇ ਭਰੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਨਦੀਆਂ ਨੇ 40-50 ਏਕੜ ਫਸਲੀ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। -ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਇੰਚਾਰਜ,ਆਪ ਪੰਜਾਬ

'ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਾਈ'

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ, ਘਰ ਅਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਸੇਵਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ।"

'ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪ ਲੀਡਰ ਕਰਨਗੇ ਤਨਖਾਹ ਦਾਨ'

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ, ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ।" ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 'ਆਪ' ਨੇ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਐਨ.ਡੀ. ਗੁਪਤਾ ਨੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ MPLADS ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ AAP ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।

'AAP ਸੰਗਠਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹਾ'

ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰਾ AAP ਸੰਗਠਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। AAP ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹਨ, ਦਿਨ-ਰਾਤ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁੱਕੇ ਰਾਸ਼ਨ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਚਾਰੇ ਤੱਕ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। AAP ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ "ਅੱਜ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।"... (ANI)

