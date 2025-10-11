ETV Bharat / state

“ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹਾਂ?” ਜਾਣੋ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਉ ਚੁੱਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ?

ਵਿਧਾਇਕ ਦੇਵ ਮਾਨ ਨੇ ਐਸ.ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਭੇਦਭਾਵ 'ਤੇ ਉਠਾਈ ਆਵਾਜ਼, ਕਿਹਾ– “ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹਾਂ?”

AAP MLA Gurdev Singh Maan
'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਉ ਚੁੱਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ? (ETV Bharat)
ਪਟਿਆਲਾ: ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (ਦੇਵ ਮਾਨ) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਿਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆ ਐਸ.ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾ ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਐਸ.ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ- ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ?”

ਜਾਣੋ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਉ ਚੁੱਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ? (ETV Bharat)

ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਤਪੀੜਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਦੇਵ ਮਾਨ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਤੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਆਣੀ ਪਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

CJI ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ

ਵਿਧਾਇਕ ਦੇਵਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ 'ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ।

"ਜੇਕਰ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ, ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁੱਟਣੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।"

ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, 'ਆਪ' ਐਮਐਲਏ

"ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ"

ਦੇਵ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਸ.ਸੀ. ਵਰਗ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਤਲਾ ਦਹਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਾਤੀਅਤਾਵਾਦ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕੇ।

