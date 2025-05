ETV Bharat / state

ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ, 'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ - LUDHIANA BY ELECTION

ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Punjabi Team Published : May 30, 2025 at 3:26 PM IST | Updated : May 30, 2025 at 4:19 PM IST 2 Min Read

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐੱਮ ਆਤਿਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਰਤੀ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹਾਂ। 'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (ETV BHARAT) ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ

Last Updated : May 30, 2025 at 4:19 PM IST