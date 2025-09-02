ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਰਟੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਸਨੌਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰਨੀ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ
ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਆਪ' ਆਗੂ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ।
"ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੁੱਕੀ ਅਵਾਜ਼, ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।'
ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੁਚੇਤ
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਥੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 'ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ 'ਤੇ 376 ਦਾ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਜੋ 92 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਰੂਰ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਆਪ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।'
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ 'ਤੇ ਭੜਕੇ ਸੀ ਆਪ MLA
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੈਕਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਣਦੇ। ਹਲਕਾ ਸਨੌਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ।
“ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਇੰਝ ਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੋ ਕਿ ਇਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਾਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ।”
- AAP ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ
ਅੱਜ ਦੀ ਕਿਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਨੌਰ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।'
