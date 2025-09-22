ETV Bharat / state

ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨੇ ਬਚਾਈ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜਾਨ

ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਮਾਸੂਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ।

ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ (ETV Bharat)
Published : September 22, 2025 at 1:53 PM IST

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਵਾਪਰੀ। ਜਿੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਮੂਸਤੈਦੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਟੱਲ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਪਰ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਿਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਵਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਅਜੇ ਗੁਪਤਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।

ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨੇ ਬਚਾਈ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜਾਨ (ETV Bharat)

'ਸਭ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ'

ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਅਜੇ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਅੱਗ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਫ੍ਰਿਜ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਿਟ ਕਾਰਨ ਸੜ ਗਿਆ ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਸਟਾਫ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਟਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮਹਾਮਾਈ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਸਭ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ'

'ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਟਲ ਗਿਆ'

ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਧਵਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਡਰਿੱਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅੱਗ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗਵਿਸ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਤਦ ਤੱਕ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੂੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲਿਜਾ ਕਿ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਵਾਰਡ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ।'

'ਸਟਾਫ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ'

ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅਹਿਮ

ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

