ETV Bharat / state

ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਸਕੂਲ ਬੱਸ, ਪੈ ਗਿਆ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ

ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਦੁਲੱਦੀ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟਲ ਗਈ।

SCHOOL VAN FALLS INTO DRAIN
ਪਟਿਆਲਾ ਚ ਨੀਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਸਕੂਲ ਵੈਨ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 8, 2025 at 6:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਪਟਿਆਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਾਭਾ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੱਸ ਅਚਾਨਕ ਫਿਸਲ ਕੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਜੋ ਆਮ ਵਾਂਗ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੈਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੱਚੇ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਬੱਸ ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਕਾਰਨ ਵੈਨ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਿਗੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਸਲ ਕੇ ਨਾਲ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪਲਟ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੈਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਂਡਕਟਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।

ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਸੇ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਪਏ ਸੀ। ਪਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹਨ। ਇਹ ਡਰਾਇਵਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਸਕੂਲ ਬੱਸ (Etv Bharat)

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

"ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਖ ਵੱਢ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਨ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੈਨ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਭੰਨਿਆ ਅਤੇ ਜਲਦੀ-ਜਲਦੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏ।"- ਪ੍ਰਤੱਖਦਰਸ਼ੀ

ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਹਾਦਸਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਸਤਾ ਵੈਨ ਲੰਘਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਇਮ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੈਨ ਪਲਟੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੈਨ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵੈਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ। - ਪ੍ਰਤੱਖਦਰਸ਼ੀ

ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ

ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਭ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਪਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਸ਼ੌਰਟ ਕੱਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮੇਨ ਰੋਡ ਉਪਰ ਦੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਵੈਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੱਡੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਵੈਨ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗੀ। ਇਸ ਨਾਲੇ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ।

For All Latest Updates

TAGGED:

ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਸਕੂਲ ਵੈਨਪਟਿਆਲਾ ਚ ਨੀਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਸਕੂਲ ਵੈਨPATIALA SCHOOL VAN ACCIDENTਪਟਿਆਲਾ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਹਾਦਸਾSCHOOL VAN FALLS INTO DRAIN

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਝੜ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਲ? ਤਾਂ, ਅੱਜ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿਓ 'ਇਹ' ਕੰਘੀ

ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖੇ, ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੰਮ

ਪਿਤਰ-ਪੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵਰਾਤਰੀ-ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ, ਮਨਾਏ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ

ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮਸੀਹਾ ਬਣਿਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.