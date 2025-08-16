ETV Bharat / state

ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਣਿਆ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਿਟੀ, ਔਰਤ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ, ਦੇਖੋ ਭਿਆਨਕ ਵੀਡੀਓ - SNATCHING CAUGHT ON CCTV

ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਰਾਹ ਜਾਂਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਸੀਸੀਟੀਵੀ...

A robber brutally attacked a woman on the road in Ludhiana, watch the CCTV
ਔਰਤ ਨਾਲ ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 16, 2025 at 6:37 PM IST

2 Min Read

ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ 55 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵਾ ਸਵਾਰ ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪਰਸ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਲੁਟੇਰਾ ਪਰਸ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਔਰਤ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਸਾਰ ਮਹਿਲਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਬੇ-ਰਹਿਮ ਐਕਟਿਵਾ ਸਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਖਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਪਰਸ ਲੈਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇੱਹਦ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਣਿਆ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਿਟੀ (Etv Bharat)

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਚਾਈ ਜਾਨ

ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਉਕਤ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਭਜੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ।

ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।' ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਸੀ ? ਪੁਲਿਸ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ।

ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਪੜਤਾਲ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵੇਖਿਆ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਜਦੋਂ ਸੁਨਸਾਨ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਫ ਸਿਟੀ ਕੈਮਰਿਆ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਸ ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੇ।

