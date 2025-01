ETV Bharat / state

ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਗੋਲੀ, ਕੋਠੇ ‘ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ, ਲੋਹੜੀ ਮੌਕੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ - CHILD SHOT IN THE HEAD IN LUDHIANA

Published : Jan 13, 2025, 7:46 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੋਹੜੀ ਮੌਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਧੋਪੁਰੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਚ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ। ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਗੋਲੀ (Etv Bharat) ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਈ ਬੱਚੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਥਾਣਾ ਬਸਤੀ ਜੌਧੇਵਾਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਛੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆਸ਼ੀਅਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ।

