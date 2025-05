ETV Bharat / state

ਬਾਰਵੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਮੁੰਡਾ, ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੱਭ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ - BOY RAN AWAY FROM HOME IN BARNALA

ਬਾਰਵੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਮੁੰਡਾ ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Punjabi Team Published : May 10, 2025 at 6:46 PM IST 2 Min Read