ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਵਣ, ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਇਹ ਸੇਵਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ

2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਬੜੇ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

121 feet Ravana statue in Ludhiana
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਵਣ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 24, 2025 at 8:58 PM IST

5 Min Read
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਵਣ ਦਾ ਦਹਿਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰੇਸੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 121 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਰਾਵਣ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਦਾ ਦਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਯੂਪੀ ਦੇ ਆਗਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਛਲੀ ਚਾਰ ਪੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 45 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦਰੇਸੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੁਤਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਰੀਗਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਵਨ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੁਤਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੋਰਾਹਾ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਨਗਰ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, ਦਰੇਸੀ, ਖੰਨਾ, ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਪਤ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।

121 ਫੁੱਟ ਦਾ ਰਾਵਣ ਦਾ ਪੁਤਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰੀਗਰ (ETV Bharat)

ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦਰੇਸੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਾਵਣ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਇਸ ਵਾਰ 121 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਦੋ ਰਿਮੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੇਗੀ ਪਹਿਲੇ ਰਿਮੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੁਤਲਾ ਜਦੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਜਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਰਾਵਣ ਉਹ ਪੁਤਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟਕ ਇਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਉਨੀ ਹੀ ਸਫਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਲੰਕਾ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੰਭਕਰਨ ਅਤੇ ਮੇਘਨਾਥ ਕੇ ਪੁਤਲੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ।

121 feet Ravana statue in Ludhiana
ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਾਰੀਗਰ (ETV Bharat)

"ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਉਨ੍ਹੀ ਹੀ ਸਫ਼ਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁਤਲੇ ਸੜਨ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੁਸ਼ਤੇਨੀ ਕੰਮ ਹੈ।"-ਅਕੀਲ ਖਾਨ, ਕਾਰੀਗਰ

121 feet Ravana statue in Ludhiana
ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਾਰੀਗਰ (ETV Bharat)

ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਾਵਣ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਵਣ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਦਾਦਾ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜੀ ਹੈ। ਅਸਗਰ ਅਲੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਮ ਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਨੇ, ਅਸਗਰ ਅਲੀ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਪੁਤਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਕੀਲ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸੁਹੇਲ ਖਾਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇਸ ਵਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪੁਤਲੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਹੀ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ।

121 feet Ravana statue in Ludhiana
ਦੁਸ਼ਿਹਰਾ ਮੈਦਾਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ (ETV Bharat)

"ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਅਗਰਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ 5 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪੁਤਲੇ ਬਣਾਉ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"- ਸੋਹਲੇ ਖਾਨ, ਕਾਰੀਗਰ

ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ

ਰਾਵਣ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "121 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਰਾਵਣ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 500 ਬਾਂਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਂਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਚਿਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਗਭਗ 1.25 ਕੁਇੰਟਲ (1.25 ਕੁਇੰਟਲ) ਬੇਕਾਰ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਚਿਪਕਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ਦੋ ਕੁਇੰਟਲ ਆਟੇ ਦੀ ਪੇਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪੁਤਲਾ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟਕ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਮਕੀਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਰਾਵਣ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

121 feet Ravana statue in Ludhiana
ਪੁਤਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਕਾਰੀਗਰ (ETV Bharat)

ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ

ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਰੀਗਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਕਾਰੀਗਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਰੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕੀਲ ਖਾਨ ਅਸਗਰ ਅਲੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਜਾ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।


" ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"-ਨਰੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਾਰੀਗਰ

121 feet Ravana statue in Ludhiana
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ (social media)

ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜਰੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੁਸ਼ਤੇਨੀ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਲੀ ਪੀੜੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

