8 ਸਾਲ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਮਾਲ, SSP ਵੀ ਹੋਏ ਹੈਰਾਨ

ਮਹਿਜ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਬਾਦਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ।

ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 6, 2025 at 4:08 PM IST

3 Min Read
ਅਮਨਦੀਪ ਗੋਸਲ ਦੀ ਰਿਪੋਟਰ

ਬਠਿੰਡਾ: ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਝੰਡੇ ਗੱਡਣ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਇਬਾਦਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤੀਸਰੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਇਬਾਦਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਬਾਦਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ 100 ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 1 ਮਿੰਟ 56 ਸੈਕੰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ 2 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਐਸਐਸਪੀ ਅਮਨੀਤ ਕੌਂਡਲ ਵੱਲੋਂ ਇਬਾਦਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਬਾਦਤ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ (ETV Bharat)

1 ਮਿੰਟ 56 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ

ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਇਬਾਦਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਈਬੀਐਮ, ਈਐਫਏ, ਆਰਓਐਸ, ਏਸੀਡੀ, ਸੀਡੀਐਮਏ ਆਦਿ 100 ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੂੰਹ ਜੁਬਾਨੀ 1 ਮਿੰਟ 56 ਸੈਕੰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ ਕੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਬੈਕਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਰੀਬ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਇਬਾਦਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।

ਐਸਐਸਪੀ ਅਮਨੀਤ ਕੌਡਲ ਨੇ ਇਬਾਦਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨਿਤ (ETV Bharat)
ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਬਾਦਤ ਦੀ ਫੋਟੋ (ETV Bharat)

'ਡੀਸੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਬਾਦਤ'

ਇਬਾਦਤ ਕੌਰ ਦੇ ਮਾਤਾ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ "ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ਾਰਪ ਬ੍ਰੇਨਸ ਬਠਿੰਡਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਬਾਦਤ ਡੀਸੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਉਹ ਫਰੀ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਇਲ ਜਾਂ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੇਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰੋਜਾਨਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵੀ ਜਰੂਰ ਜਾਦੀ ਹੈ।"

ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਲ ਵਿੱਚ ਇਬਾਦਤ ਕੌਰ (ETV Bharat)

ਹਾਕੀ ਖੇਡਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਬਾਦਤ ਸਫਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਕੀ ਖੇਡਣ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਇਸ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।"

ਐਸਐਸਪੀ ਅਮਨੀਤ ਕੌਂਡਲ ਨਾਲ ਇਬਾਦਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ (ETV Bharat)
ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਇਬਾਦਤ ਕੌਰ (ETV Bharat)

"ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ 4:30 ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗਰਾਉਂਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਬਾਦਤ ਰਨਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਬਰੇਕ ਫਾਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਬਾਦਤ ਨਹਾ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਤ ਹਾਕੀ ਖੇਡਣ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਬਾਦਤ ਕੋਲ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।" - ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ

ਐਸਐਸਪੀ ਅਮਨੀਤ ਕੌਡਲ ਵੱਲੋਂ ਇਬਾਦਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਨਮਾਨਿਤ (ETV Bharat)

'5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਸਮਾਂ'

ਇਬਾਦਤ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਬਾਦਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾਉਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਧਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਬਾਦਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ।'

ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਇਬਾਦਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ (ETV Bharat)

