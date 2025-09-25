ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਡਿਪੋਰਟ, ਬੇੜੀਆਂ ’ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਭਾਰਤ

ETV Bharat / state

73-year-old Harjit Kaur of Punjabi origin deported by US
ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਡਿਪੋਰਟ (Special Arrangement)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 25, 2025 at 3:44 PM IST

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ 73 ਸਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਐਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।

ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਮੂਲ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਈਸਟ ਬੇਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਟੀਨ ਚੈਕ-ਇਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਮੂਲ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 2013 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਈਸੀਈਐਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ

2013 ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਈਸੀਈਐਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਪਵਾਈ ਅਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ

ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਕੀਲ ਦੀਪਕ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ 132 ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ IAS ਚਾਰਟਰਡ ਫਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰਜੀਆ ਤੋਂ ਅਰਮੇਨੀਆ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ।

ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਪੋਤੀ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਪੋਤੀ, ਸੁਖਮੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਦਦ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਜਾਂ ਬਿਸਤਰਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਫਰਸ਼ ‘ਤੇ ਸੌਂਦੀ ਸੀ।

