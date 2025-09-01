ETV Bharat / state

24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪਏ ਮੀਂਹ ਨੇ ਤੋੜੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ, 26 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਡਿੱਗਿਆ ਤਾਪਮਾਨ - WEATHER RECORDS

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ।

TEMPERATURE RECORD LOWS
24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪਏ ਮੀਂਹ ਨੇ ਤੋੜੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 1, 2025 at 4:32 PM IST

3 Min Read

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਣ ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਕਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਗਰਾ,ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ (ETV BHARAT)

'ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਮੀਂਹ'

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ 67 ਮਿੱਲੀ ਮੀਟਰ (mm) ਰਿਕਾਰਡ ਬਰਸਾਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 (mm) ਦੇ ਕਰੀਬ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਭਗ 26 ਡਿਗਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 54 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।'

ਅੱਜ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰੈਡ ਅਲਰਟ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਯਾਨੀ ਦੋ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।- ਡਾਕਟਰ ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਗਰਾ, ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ

PUNJAB FLOOD
26 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਡਿੱਗਿਆ ਤਾਪਮਾਨ (ETV BHARAT)

'ਤਿੰਨ ਸਤੰਬਰ ਮਗਰੋਂ ਰਾਹਤ'

ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਤਿੰਨ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਰਸਾਤ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 190 MM ਤੱਕ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 314 ਐਮਐਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ 40 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 106 ਐਮਐਮ ਤੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।'

'ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨੁਕਸਾਨ'

ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦਮੋਰਿਆ ਪੁੱਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇ ਗੱਡੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।

TEMPERATURE RECORD LOWS
ਮੀਂਹ ਮਗਰੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ (ETV BHARAT)

'ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ'

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘੰਟਾ ਘਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਘੰਟਾ ਘਰ ਚੌਂਕ ਚੌੜਾ ਬਜ਼ਾਰ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਸਲੇਮ ਟਾਬਰੀ ਬਸਤੀ ਜੋਧੇਵਾਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਗਰੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਅਰਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

TEMPERATURE RECORD LOWS
24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪਏ ਮੀਂਹ ਨੇ ਤੋੜੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ (ETV BHARAT)

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਣ ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਕਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਗਰਾ,ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ (ETV BHARAT)

'ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਮੀਂਹ'

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ 67 ਮਿੱਲੀ ਮੀਟਰ (mm) ਰਿਕਾਰਡ ਬਰਸਾਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 (mm) ਦੇ ਕਰੀਬ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਭਗ 26 ਡਿਗਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 54 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।'

ਅੱਜ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰੈਡ ਅਲਰਟ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਯਾਨੀ ਦੋ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।- ਡਾਕਟਰ ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਗਰਾ, ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ

PUNJAB FLOOD
26 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਡਿੱਗਿਆ ਤਾਪਮਾਨ (ETV BHARAT)

'ਤਿੰਨ ਸਤੰਬਰ ਮਗਰੋਂ ਰਾਹਤ'

ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਤਿੰਨ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਰਸਾਤ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 190 MM ਤੱਕ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 314 ਐਮਐਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ 40 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 106 ਐਮਐਮ ਤੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।'

'ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨੁਕਸਾਨ'

ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦਮੋਰਿਆ ਪੁੱਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇ ਗੱਡੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।

TEMPERATURE RECORD LOWS
ਮੀਂਹ ਮਗਰੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ (ETV BHARAT)

'ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ'

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘੰਟਾ ਘਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਘੰਟਾ ਘਰ ਚੌਂਕ ਚੌੜਾ ਬਜ਼ਾਰ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਸਲੇਮ ਟਾਬਰੀ ਬਸਤੀ ਜੋਧੇਵਾਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਗਰੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਅਰਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

TEMPERATURE RECORD LOWS
24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪਏ ਮੀਂਹ ਨੇ ਤੋੜੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ (ETV BHARAT)

For All Latest Updates

TAGGED:

ਪੰਜਾਬ ਮੀਂਹPUNJAB RAINਲੁਧਿਆਣਾ ਮੀਂਹPUNJAB FLOOD STATUSWEATHER RECORDS

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਕਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੈ ਨੁਕਸਾਨ! ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ

ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਹਨ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਨਾਕ!

ਕੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਰਦ? ਜਾਣ ਲਓ ਵਜ੍ਹਾਂ, ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ!

ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.