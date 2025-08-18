ETV Bharat / state

ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਲੇ ਚਾਰ ਸਿਵੇ, ਚਾਮੁੰਡਾ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ - CHAMUNDA DEVI ROAD ACCIDENT

ਚਾਮੁੰਡਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਤਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

4 devotees who died in Chamunda Devi road accident cremated in Moga
ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਲੇ ਚਾਰ ਸੀਵੇ (ETV Bharat)
Published : August 18, 2025

Updated : August 18, 2025

ਮੋਗਾ: ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਚਾਮੁੰਡਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਤਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਾਗੀਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਗ਼ਮ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਦਸਾ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਚਾਮੁੰਡਾ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿਕਅੱਪ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ 29 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਵਾਰ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਵਿੱਚ 4 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚਾਮੁੰਡਾ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਪਰਤਿਆਂ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ (ETV Bharat)

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਮੁੰਡਾ ਦੇਵੀ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ 29 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਵੇਰੇ 7:15 ਵਜੇ ਪਿਕਅੱਪ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵਾਪਿਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਰਾਹ 'ਚ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਫਟ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਖੱਡ ’ਚ ਡਿੱਗੀ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਚਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 25 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਖਮੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਗਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ।

4 devotees who died in Chamunda Devi road accident cremated in Moga
ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ (ETV Bharat)

ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖਾਲਾ ਕੱਟ ਸਕਣ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।

ਪਿੰਡ ਭਾਗੀਕੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ (ETV Bharat)


ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ। “ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦਰਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੇਗਾ”। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ-ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘੜੀ ’ਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਿੰਡ ਭਾਗੀਕੇ ਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਝੰਝੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

