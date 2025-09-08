ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ 70 ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਛੱਡਿਆ RCF ਲਈ ਪੁਰਜ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ

ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ 70 ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਛੱਡਿਆ RCF ਲਈ ਪੁਰਜ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ
ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ 70 ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ।
Published : September 8, 2025 at 9:12 PM IST
ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਕਪੂਰਥਲਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦੋ ਭਰਾ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੰਸਪਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਹੰਸਪਾਲ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 70 ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਜਨਾਲਾ, ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ, ਮੰਡ ਬਾਊਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ 100 ਅਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ।
ਜਦੋਂ ‘ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ’ ਟੀਮ ਹੰਸਪਾਲ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੰਸਪਾਲ ਭਰਾਵਾਂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 10 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਰਾਫਟ’ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 20 ਟਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ, ਪੋਕਲੇਨ ਅਤੇ ਜੇਸੀਬੀ ਵੀ ਲਿਜਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਹੱਥੀਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹਰੇਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ’ਤੇ ‘ਹਲੀਮੀਆ, ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ’ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।''
12 ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ
ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ 2023 ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 12 ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 15 ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ।''
ਛੱਡੋ ਜੀ! ਯੇ ਸਬ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ
ਛੋਟੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ-, ‘ਛੱਡੋ ਜੀ! ਯੇ ਸਬ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ‘ਵਾਹਿਗੁਰੂ’ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਕਰਣ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਰੇਲ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਦੇਸੀ ਅਟੋਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਭੇਜਾਂਗੇ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਅਟੋਰ (ਵੱਡਾ ਬੇੜਾ) ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੰਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਡੇਰਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ (ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ), ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਦੇਸੀ ਅਟੋਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਟਰੈਕਟਰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਡਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਫਲੈਟ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਜਣ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।