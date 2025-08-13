ਕਪੂਰਥਲਾ: ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਰਜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਪਏ ਕਰੀਬ 100 ਫੁੱਟ ਲੰਮੇ ਪਾੜ ਨੇ ਹੁਣ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੇ ਮੰਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 16 ਪਿੰਡਾਂ ਬਾਊਪੁਰ, ਸਾਗਰਾਂ ,ਭੈਣੀ ਬਹਾਦਰ, ਭੈਣੀ ਕਾਦਰ ਬਖਸ਼, ਰਾਮਪੁਰ ਗੋਰੇ, ਮਹੰਮਦਾਬਾਦ, ਮੰਡ ਗੁਜਰਪੁਰ ਅਤੇ ਬਾਊਪੁਰ ਕਦੀਮ ਆਦਿ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਕਿਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
'ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੁਦਰਤ ਅੱਗੇ ਬੇਅਸਰ'
ਕਿਸਾਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, 'ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁਦ ਮਿੱਟੀ ਪਾਕੇ ਪਾੜ ਨੂੰ ਪੂਨ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਖੀਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਵਸ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੱਲ ਵਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਕੇ ਹੈਡ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੰਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।'
'ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸਥਿਤੀ ਹੋਈ ਗੰਭੀਰ'
ਆਰਜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਚਣ ਮਗਰੋਂ ਹੜ੍ਹ ਨੇ 16 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਾਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ 'ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 2023 ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਜਾਵੇ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੇੜੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਵਾਂਗ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਕੇ ਹੈਡ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਹੋਰ ਬਣੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੱਛਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੰਡ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। -ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਡੁੱਬੀ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰੀਕੇ ਹੈਡ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਪੋਂਗ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਘਰ, ਫਸਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਲਈ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਫਸਲ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਫਸਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਹਾਲੇ 2023 ਦੌਰਾਨ ਨੁਕਸਾਨੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਰਗੀ, ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ।'
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਨਣ ਲਈ ਮੰਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸਰਹਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੇਜ਼ ਸੁਨਾਮੀ ਵਾਂਗ ਉੱਠੀ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੀਵੇਂ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬੰਨ੍ਹ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਅੱਗੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ।-ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ
ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸਰਹਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ
ਸੰਪਰਦਾਇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸਰਹਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਸੰਪਰਦਾਇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸਰਹਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਊਪੁਰ ਜਦੀਦ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਾਂ ਹੋਰ ਫਸਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੋਰੇ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
'ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਪਾਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਬਾਹੀ'
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਮਦ 2 ਲੱਖ ਕਿਊਸਕ ਹੋ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਡੈਮ ਦਾ ਪੱਧਰ 1377 ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਨੇੜਲੇ ਕਰੀਬ 3 ਦਰਜਨ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ। ਮਹਿਤਾਬਪੁਰ, ਸਨਿਆਲਾਂ ਸਣੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧੁੱਸੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੁੱਸੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਗਿਆ।
'ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ'
ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦਰਿਆ ਕਿਨਾਰੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੀਬ 7-8 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਾਵੇਂ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਾਲੇ ਦੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਮਦ 36191 ਕਿਊਸਕ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ 141327 ਕਿਊਸਕ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ 200466 ਕਿਊਸਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 1377 ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਿਆ ਕਿਨਾਰੇ ਵੱਸੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਤਾਬਪੁਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ, ਨੰਬੜਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਅੰਕੁਰ ਮਹਿੰਦਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਹਨ।