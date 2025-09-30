ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਮਲੀਲਾ; ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਾਣੋ ਖਾਸੀਅਤ

ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਮਲੀਲਾ; ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਾਣੋ ਖਾਸੀਅਤ
1911 ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਰੇਲਵੇ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਕਲੱਬ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
Published : September 30, 2025 at 6:46 PM IST
ਅਮਨਦੀਪ ਗੋਸਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਬਠਿੰਡਾ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਏ ਬਹਾਦਰ ਪੀਸੀ ਖੰਨਾ ਵੱਲੋਂ 1911 ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਰੇਲਵੇ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਕਲੱਬ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੇਲਵੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਇੰਡੀਅਨ ਆਰ ਡਾਗ ਨਾਟ ਅਲਾਊਡ', ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੀਸੀ ਖੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਕਲੱਬ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬ 114 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਜ਼
ਰਾਮਲੀਲਾ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਸ ਕਲੱਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੈੱਡ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਬਣੇ ਹੋਏ ਥੜ੍ਹੇ, ਰਾਮਲੀਲਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅਤੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।"
"ਇਹ ਕਲੱਬ ਬਣਨ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲੱਬ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਨੇਮਾਹਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ-ਚੰਗੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਨਿਭਾਏ। ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਹੜਾ ਰੌਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏਗਾ।"- ਕਮਲ ਸਿੰਘ, ਸੈਕਟਰੀ
ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਜੌਹਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਛੱਤ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੱਬੂਜ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਸੀਨ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀਨ ਵਜੋਂ ਫ਼ਿਲਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੰਡਰ ਗਰਾਊਂਡ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਹਿਖਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ, ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਕਪੂਰ, ਕਮੇਡੀਅਨ ਮੇਲ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕਪੂਰ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜੌਹਰ ਵਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
"ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ਼ ਪੱਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ, ਵੇਦਵਤੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਕੈਨੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪਾਰਟਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਲਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੀਨ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਆਉਣਾ ਹੈ।- ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੈਕਟਰੀ
100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦ
ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸ ਸਟੇਜ ਉੱਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਰਾਮਲੀਲਾ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਂਭਣ ਲਈ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕੀਏ।"
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗਮੰਚ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਰਾਮਲੀਲਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਰਾਮਲੀਲਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ।
ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ
ਰਾਮਲੀਲਾ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਕਲਾਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਹ ਇਸ ਰੇਲਵੇ ਡਰਾਮਾਟਿਕ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ 1997 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਲੱਬ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਦੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮਾਇਆ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਸ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਵਜੋਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ 'ਤੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਵਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਰਾਮ ਅਤੇ ਭਰਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
"ਇਸ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਹਨ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਟੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣਾ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।"- ਰਾਜੇਸ਼ ਕਲਾਨੀਆ
40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ
1983 ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਡਰਾਮਾ ਕਲੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਸ ਕਲੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੈਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 17-18 ਸਾਲ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਵਣ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਇਸ ਕਲਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਲਾ ਵੀ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਮਲੀਲਾ ਵੇਖਣ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਲਛਮਣ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਵਣ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਕੀ-ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।