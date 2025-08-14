ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਯਾਦਗਾਰੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਡਰਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜੋ 2-2 ਨਾਲ ਡਰਾਅ ਰਹੀ।
ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਗਿੱਲ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ 10 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 75.40 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 754 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੈਸਟ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 754 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਮੈਕੁਲਮ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਲਈ ਆਈਸੀਸੀ ਪੁਰਸ਼ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੁਵਰਾਜ ਨੇ '50 ਡੇਜ਼ ਟੂ ਗੋ' ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਈਸੀਸੀ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਨ। ਉਹ ਕਪਤਾਨ ਬਣੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਟੈਸਟ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ। ਇਹ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ।"
ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਲੜੀ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿੱਲ, ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਹਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸੁਨੀਲ ਗਾਵਸਕਰ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 20 ਦੌੜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ।
ਟੀਮ ਨੇ ਵਿਰਾਟ-ਰੋਹਿਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡਿਆ
ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਲੜੀ 2-2 ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਗਿੱਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬੇਨ ਸਟੋਕਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਐਂਡਰਸਨ-ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਟਰਾਫੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਯੁਵਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਨਿਆਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਟੀਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਵਰਗੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ।'