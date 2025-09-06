ETV Bharat / sports

ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਉਤੇ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਉਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ।

Virat Kohli and Yuvraj Singh
Published : September 6, 2025 at 3:23 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਛੱਕਿਆਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਿਤਾ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ...ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੰਮੇਂ-ਚੌੜੇ ਗੱਭਰੂ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

Virat Kohli and Yuvraj Singh

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਕਦੇ ਵੀ ਯੁਵਰਾਜ ਦਾ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯੋਗਰਾਜ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਯੁਵਰਾਜ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਯੋਗਰਾਜ ਨੇ ਮਹਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੂੰ ਯੁਵਰਾਜ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਦੋਸਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਵਿਵਾਦਤ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

Virat Kohli, Yuvraj Singh And MS Dhoni

ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਸਟਾਰ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਯੁਵੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੁਵਰਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਯੋਗਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਫਲਤਾ, ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਯੁਵਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਚਿਨ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

Virat Kohli and Yuvraj Singh

ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੁਵਰਾਜ ਨੇ 2000 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਲਈ 402 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 35.05 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 11178 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 17 ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ 71 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ 148 ਵਿਕਟਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ। ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭਮਾਨ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

