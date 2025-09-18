ਵਿਸ਼ਵ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਮੈਡਲ, ਨੀਰਜ ਅਤੇ ਸਚਿਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਿਰਾਸ਼
ਤ੍ਰਿਨੀਦਾਦ ਦੇ ਕੇਸ਼ੌਰਨ ਵਾਲਕੋਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਜੈਵਲਿਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 88.16 ਮੀਟਰ ਦੇ ਥਰੋਅ ਨਾਲ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।
Published : September 18, 2025 at 6:13 PM IST|
Updated : September 18, 2025 at 6:24 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਤੇ ਸਟਾਰ ਜੈਵਲਿਨ ਥ੍ਰੋਅਰ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਟੋਕੀਓ ਵਿੱਚ 2025 ਵਿਸ਼ਵ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਓਲੰਪਿਕ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਟਾਰ ਜੈਵਲਿਨ ਥ੍ਰੋਅਰ ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ।
ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਨੀਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਨੀਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੀਰਜ ਨੇ 83.65 ਮੀਟਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 84.03 ਮੀਟਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਦਿਨ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ। ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਊਲ ਕੀਤਾ, ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 82.86 ਮੀਟਰ ਦਾ ਥ੍ਰੋਅ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਊਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ 12 ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ 10ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਉਮੀਦ ਸਚਿਨ ਯਾਦਵ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 86.27 ਮੀਟਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸਰਵੋਤਮ ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋਅ ਸੁੱਟਿਆ, ਪਰ ਤਗਮੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਤ੍ਰਿਨੀਦਾਦ ਅਤੇ ਟੋਬੈਗੋ ਦੇ ਕੇਸ਼ੌਰਨ ਵਾਲਕੋਟ ਨੇ 88.16 ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਸੋਨ ਤਮਗਾ, ਗ੍ਰੇਨਾਡਾ ਦੇ ਐਂਡਰਸਨ ਪੀਟਰਸ ਨੇ 87.38 ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਰਟਿਸ ਥੌਮਸਨ ਨੇ 86.67 ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਕਾਂਸੀ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ।
ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਡਿਫੈਂਡਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸੀ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 27 ਸਾਲਾ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਡਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਡਾਪੇਸਟ ਵਿੱਚ 88.17 ਮੀਟਰ ਦੇ ਥਰੋਅ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਲੈਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਪ ਰਹੇ ਸੀ।
BACK ON TOP 🤩— World Athletics (@WorldAthletics) September 18, 2025
🇹🇹’s Keshorn Walcott launches 88.16m to claim his first ever world title in the javelin at #WorldAthleticsChamps 🚀
It’s his first global title since Olympic gold in 2012 😤#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/JNPdcJ4thi
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਮਾਰਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 84.85 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਜੈਵਲਿਨ ਸੁੱਟਿਆ, 84.50 ਮੀਟਰ ਦੇ ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਮਾਰਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਸੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚਾਰ ਵਾਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਥ੍ਰੋਅ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। 2020 ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ, 2022 ਅਤੇ 2023 ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ, ਅਤੇ 2024 ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ