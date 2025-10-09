ETV Bharat / sports

ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਖੋਹੀ ਜਿੱਤ, ਬਣਾਏ ਕਈ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ

AUS W ਬਨਾਮ PAK W: ਮੂਨੀ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਲਗਾਤਾਰ 17ਵਾਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

Womens World Cup 2025
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ (AP PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 9, 2025 at 1:32 PM IST

2 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਬੇਥ ਮੂਨੀ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (8 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 107 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅਜੇਤੂ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ 17-0 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਜਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਅ ਨਾਲ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ 2024 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਖੇਡੇ ਗਏ 20 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਜਿੱਤਾਂ

  • 18 - ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਆਇਰਲੈਂਡ
  • 17 - ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ
  • 17 - ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਨਾਮ ਆਇਰਲੈਂਡ
  • 15 - ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਆਇਰਲੈਂਡ
  • 13 - ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ

ਬੇਥ ਮੂਨੀ ਅਤੇ ਅਲਾਨਾ ਕਿੰਗ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ

ਇੱਕ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸਕੋਰ 7 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 76 ਦੌੜਾਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਬੈਥ ਮੂਨੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, 114 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 109 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅਲਾਨਾ ਕਿੰਗ (49 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 51 ਨਾਬਾਦ) ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਨੌਵੇਂ ਵਿਕਟ ਲਈ 106 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੀਮ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਕੋਰ 221/9 ਹੋ ਗਿਆ। ਅਲਾਨਾ ਕਿੰਗ ਦੀ ਪਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਕੋਰ ਵੀ ਸੀ।

ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 9ਵੀਂ ਵਿਕਟ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ

  • 106 - ਅਲਾਨਾ ਕਿੰਗ ਅਤੇ ਬੈਥ ਮੂਨੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਕੋਲੰਬੋ 2025 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ)
  • 77 - ਏ. ਗਾਰਡਨਰ ਅਤੇ ਕੇ. ਗਾਰਥ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ (ਉੱਤਰੀ ਸਿਡਨੀ, 2024)
  • 76 - ਕੇ. ਬੀਮਸ ਅਤੇ ਏ. ਬਲੈਕਵੈੱਲ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ (ਡਰਬੀ, 2017 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ)
  • 73 - ਐਲ. ਅਸਕਿਊ ਅਤੇ ਆਈ. ਗੁਹਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ (ਚੇਨਈ, 2007)

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਹਾਰ

222 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਮ ਗਾਰਥ (14 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ) ਅਤੇ ਮੇਗਨ ਸ਼ੂਟ (25 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ 2 ਵਿਕਟਾਂ) ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਂ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿਖਰਲਾ ਕ੍ਰਮ ਢਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਜੋੜੀ ਨੇ ਪਾਵਰਪਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 6/42 ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਚ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ਼ ਸਿਦਰਾ ਅਮੀਨ (35) ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ ਗਈ, 36.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 114 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 107 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਹਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ, ਸੱਤ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ 1978, 1982, 1988, 1997, 2005, 2013 ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।

