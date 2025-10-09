ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025: ਅੱਜ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗਾ ਭਾਰਤ, ਕੀ ਮੀਂਹ ਵਿਗਾੜ ਦੇਵੇਗਾ ਖੇਡ?
INDW vs SAW: ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਦੇ 10ਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ।
Published : October 9, 2025 at 3:07 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਭਾਵ ਵੀਰਵਾਰ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਦੇ ADCA-VDCA ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ IST ਦੁਪਹਿਰ 3:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਜ਼ਾਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਖੇਡੇਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2014 ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤੀਜਾ ਮੈਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਚਾਰ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਾਰ ਨਾਲ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
The #WomenInBlue face South Africa's fiery 🔥 pace challenge in their quest for World Cup glory at home! 🏆
Will Harmanpreet Kaur lead her team past the storm to make it 3/3? ✍🏻👇
ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਤੇ 59 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 88 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਬਕਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ 10 ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਤੇ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ।
INDW ਬਨਾਮ SAW ਵਨਡੇ ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ
ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੜ੍ਹਤ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 32 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 20 ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 12 ਹਾਰੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ 'ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੈਚ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Victorious in Vizag! ⚡
#TeamIndia are in all readiness to continue their fine form against South Africa at a venue where they've been unbeaten in ODIs over the years. 🎯
INDW ਬਨਾਮ SAW ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਮੌਸਮ ਰਿਪੋਰਟ
ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਿਨ ਭਰ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਭਾਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਲਈ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ 'ਤੇ ਵੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
INDW ਬਨਾਮ SAW ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਪਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ
ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਖੇਡ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਸਪਿਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਔਸਤ ਸਕੋਰ 230 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਪਤਾਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Fiery 🔥 South Africa are aware of the #WomenInBlue's thunder! ⚡
Skipper #LauraWolvaardt, #MarizanneKapp, & team SA discuss the strengths of their #TeamIndia counterparts 🙌🏻
INDW ਬਨਾਮ SAW: ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਲੇਇੰਗ 11
ਭਾਰਤ: ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ, ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਰਾਵਲ, ਹਰਲੀਨ ਦਿਓਲ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ (ਕਪਤਾਨ), ਜੇਮਿਮਾ ਰੌਡਰਿਗਜ਼, ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਸਨੇਹ ਰਾਣਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨੀ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗੌੜ।
ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ: ਲੌਰਾ ਵੋਲਵਾਰਡਟ (ਕਪਤਾਨ), ਤਜ਼ਮਿਨ ਬ੍ਰਿਟਸ, ਸਨੇ ਲੁਅਸ, ਮਾਰੀਜ਼ਾਨੇ ਕਪ, ਐਨੇਰੀ ਡੇਰਕਸਨ, ਸਿਨਾਲੋ ਜਾਫਟਾ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਕਲੋਏ ਟਰਾਇਓਨ, ਨਦੀਨ ਡੀ ਕਲਰਕ, ਮਸਾਬਾਟਾ ਕਲਾਸ, ਅਯਾਬੋਂਗ ਖਾਕਾ, ਨਨਕੁਲੁਲੇਕੋ ਮਲਾਬਾ।