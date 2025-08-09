Essay Contest 2025

ਕੀ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ 2027 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੱਕ ODI ਕਪਤਾਨ ਰਹਿਣਗੇ ? ਫੋਟੋ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ - ROHIT SHARMA ODI CAPTAIN

ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਟੀ-20 ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੈ।

ROHIT SHARMA ODI CAPTAIN
ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 9, 2025 at 5:20 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦਾ ਵਨਡੇ ਕਪਤਾਨ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ 2027 ਦੇ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੱਕ ਕਪਤਾਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 2026 ਦੇ ਸੀਮਤ ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੌਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ 2027 ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਨਡੇ ਕਪਤਾਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ?

ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ

ਦਰਅਸਲ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਹੁਣ 2026 ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ 5 ਟੀ-20 ਅਤੇ 3 ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਚ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਨਡੇ ਕਪਤਾਨ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੋਹਿਤ 2026 ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੜੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 2027 ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵੀ ਖੇਡੇਗਾ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ICC ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਨੇ 2024 ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਫਾਰਮੈਟ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਕਦੋਂ ਹੈ?

ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਹੁਣ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਵਨਡੇ ਅਤੇ 5 ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਰੋਹਿਤ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਬਲੂ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਰੋਹਿਤ ਵਾਂਗ ਦੋ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ

ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ 2027 ਵਿਸ਼ਵ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਤੱਕ ਕਪਤਾਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਟੀਮ ਦੀ ਕਮਾਨ 2026 ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਰੋਹਿਤ 2027 ਤੱਕ ਵਨਡੇ ਟੀਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ।

