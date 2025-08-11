ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਰੋਸਟਨ ਚੇਜ਼ ਦੇ ਆਲਰਾਉਂਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਫੇਨ ਰਦਰਫੋਰਡ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਪਾਰੀ ਨੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ। ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਹੁਣ 1-1 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਲੜੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੈਚ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਟੀਮ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ।
ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ
ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਟੀਮ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2019 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਵਨਡੇ ਲੜੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ, ਲੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ 'ਤੇ ਆਸਾਨ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ।
ਚੇਜ਼ ਅਤੇ ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੇ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ
ਬਾਰਿਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 35 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 181 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰੋਸਟਨ ਚੇਜ਼ ਨੇ 47 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 49 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੇ 33 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਪੰਜ ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਓਪਨਰ ਸੈਮ ਅਯੂਬ ਅਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਫੀਕ ਨੇ ਪਾਵਰਪਲੇ ਵਿੱਚ ਚੌਕੇ ਮਾਰੇ, ਪਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਡਾਟ ਗੇਂਦਾਂ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਟੀਮ 37 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 171/7 ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੀ।
ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਕਿੰਗ (1) ਅਤੇ ਏਵਿਨ ਲੁਈਸ (7) ਦੀਆਂ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ (32), ਰਦਰਫੋਰਡ (45) ਅਤੇ ਚੇਜ਼ (ਨਾਬਾਦ 49) ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਪਾਰੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ। ਚੇਜ਼ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਆਲ ਰਾਊਂਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦ ਮੈਚ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।