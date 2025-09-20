ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਗੁਲਾਬੀ ਜਰਸੀ ? ਜਾਣੋ ਖ਼ਾਸ ਕਾਰਨ

ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਗੁਲਾਬੀ ਜਰਸੀ ? ਜਾਣੋ ਖ਼ਾਸ ਕਾਰਨ
ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਤੀਜੇ ਵਨਡੇਅ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਜਰਸੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀ।
Published : September 20, 2025 at 6:38 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਚ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜੀ 1-1 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਟੀਮ ਇਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇਗੀ ਉਹ ਲੜੀ ਜਿੱਤੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਜਰਸੀ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਇਸ ਮੈਚ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਜਰਸੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀ। ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਦਾ ਗੁਲਾਬੀ ਜਰਸੀ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। BCCI ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਲਾਬੀ ਜਰਸੀ ਪਹਿਨੀ ਸੀ।
𝙏𝙝𝙖𝙣𝙠𝙨 𝙖 𝘿𝙤𝙩! #TeamIndia will be wearing special pink-coloured jerseys in the Third ODI today to promote Breast Cancer Awareness, in partnership with @SBILife 👏👏#INDvAUS | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/qnJukLLxoh— BCCI Women (@BCCIWomen) September 20, 2025
ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਲਾਬੀ ਜਰਸੀ ਪਹਿਨੇਗੀ।" ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਰਾਵਲ, ਸਨੇਹ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹਨ। ਓਪਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਗੁਲਾਬੀ ਜਰਸੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਲੜਾਈ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।"
ਰਾਣਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਗੁਲਾਬੀ ਜਰਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ। " ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਲਾਬੀ ਜਰਸੀ ਸਾਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। " ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਲੜੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਭਵ ਜੀਵਨ ਦੇਈਏ, ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ।"
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਾਰ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੜੀ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 281 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਟੀਮ ਦੂਜੇ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ 292 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 190 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਢੇਰ ਹੋ ਗਈ।