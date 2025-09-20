ETV Bharat / sports

ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਗੁਲਾਬੀ ਜਰਸੀ ? ਜਾਣੋ ਖ਼ਾਸ ਕਾਰਨ

ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਤੀਜੇ ਵਨਡੇਅ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਜਰਸੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀ।

IND W VS AUS W 3RD ODI
ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ((IANS PHOTO))
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 20, 2025 at 6:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਚ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜੀ 1-1 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਟੀਮ ਇਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇਗੀ ਉਹ ਲੜੀ ਜਿੱਤੇਗੀ।

ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਜਰਸੀ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼

ਇਸ ਮੈਚ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਜਰਸੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀ। ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਦਾ ਗੁਲਾਬੀ ਜਰਸੀ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। BCCI ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਲਾਬੀ ਜਰਸੀ ਪਹਿਨੀ ਸੀ।

ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਲਾਬੀ ਜਰਸੀ ਪਹਿਨੇਗੀ।" ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਰਾਵਲ, ਸਨੇਹ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹਨ। ਓਪਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਗੁਲਾਬੀ ਜਰਸੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਲੜਾਈ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।"

ਰਾਣਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਗੁਲਾਬੀ ਜਰਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ। " ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਲਾਬੀ ਜਰਸੀ ਸਾਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। " ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਲੜੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਭਵ ਜੀਵਨ ਦੇਈਏ, ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ।"

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਾਰ

ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੜੀ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 281 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਟੀਮ ਦੂਜੇ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ 292 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 190 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਢੇਰ ਹੋ ਗਈ।

For All Latest Updates

TAGGED:

PINK JERSEYINDIAN WOMEN TEAM WEAR PINK JERSEYਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਪਾਈ ਗੁਲਾਬੀ ਜਰਸੀBREAST CANCER AWARENESSIND W VS AUS W 3RD ODI

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਜਲਦੀ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਲਈ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ, ਪੀਓ ਇਹ ਪਾਣੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਪਾਟੀ ਹੋਈ ਜੀਨਸ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਦਿਖਾਈ ? ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ

ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 55 ਰੁਪਏ ਕਰਵਾਓ ਜਮ੍ਹਾਂ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਪਾਓ 3000 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.