ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਕਿਸ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਮਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕੇ, ਦੇਖੋ ਸੂਚੀ - CAPTAIN HIT THE MOST SIXES

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 5 ਕਪਤਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

Which captain hit the most sixes in T20 international cricket
ਕਿਸ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਮਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕੇ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 2, 2025 at 4:41 PM IST

2 Min Read

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਛੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕਪਤਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੇ 5 ਕਪਤਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਪਤਾਨ

1 - ਮੁਹੰਮਦ ਵਸੀਮ (ਯੂਏਈ): ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਵਸੀਮ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਪਤਾਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡੇ ਗਏ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਵਸੀਮ ਦੇ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਕੁੱਲ 54 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 110 ਛੱਕੇ ਹਨ।

Which captain hit the most sixes in T20 international cricket
ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕੇ (IANS)

2 - ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ (ਭਾਰਤ): ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਹੁਣ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਏਈ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 62 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 105 ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ ਹਨ।

Which captain hit the most sixes in T20 international cricket
ਈਓਨ ਮੋਰਗਨ (ਇੰਗਲੈਂਡ) (IANS)

3 - ਈਓਨ ਮੋਰਗਨ (ਇੰਗਲੈਂਡ): ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਈਓਨ ਮੋਰਗਨ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ 65 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 86 ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ ਹਨ।

Which captain hit the most sixes in T20 international cricket
ਐਰੋਨ ਫਿੰਚ (IANS)

4 - ਐਰੋਨ ਫਿੰਚ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ): ਸਾਬਕਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕਪਤਾਨ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ 76 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 82 ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ ਹਨ।

Which captain hit the most sixes in T20 international cricket
ਕੇਂਡਲ ਕਾਡੋਵਾਕੀ-ਫਲੇਮਿੰਗ (IANS)

5 - ਕੇਂਡਲ ਕਾਡੋਵਾਕੀ-ਫਲੇਮਿੰਗ (ਜਾਪਾਨ): ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਕੇਂਡਲ ਕਾਡੋਵਾਕੀ-ਫਲੇਮਿੰਗ ਵੀ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਪਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ 79 ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਛੱਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਪਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ।

