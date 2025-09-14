ETV Bharat / sports

IND vs PAK: ਨਾ ਕਰੋ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚ, ਇੱਥੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ

ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਚ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ...

ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ (AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 14, 2025 at 12:00 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੋਨੀ ਸਪੋਰਟਸ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋ ਫੋਨ 'ਤੇ ਮੈਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਕਿੱਥੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅੱਜ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ

ਦਰਅਸਲ, ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ 14 ਸਤੰਬਰ (ਐਤਵਾਰ) ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਦੇ ਦੁਬਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਚ ਕਿੱਥੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ

ਤੁਸੀਂ ਡੀਡੀ ਸਪੋਰਟਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡੀਡੀ ਸਪੋਰਟਸ ਮੁਫ਼ਤ ਡਿਸ਼ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡੀਡੀ ਸਪੋਰਟਸ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡੇ ਗਏ ਪਿਛਲੇ 5 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 3 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਰਫ਼ 2 ਮੈਚ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਖਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2024 ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ 6 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ।

ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਪਲੇਇੰਗ-11

ਭਾਰਤ: ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ / ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ: ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ, ਸੈਮ ਅਯੂਬ, ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ, ਸਲਮਾਨ ਆਘਾ (ਕਪਤਾਨ), ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼, ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਰਿਸ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼, ਫਹੀਮ ਅਸ਼ਰਫ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ, ਸੂਫੀਆਂ ਮੁਕੀਮ, ਅਬਰਾਰ ਅਹਿਮਦ।

