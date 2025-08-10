Essay Contest 2025

ਜਾਣੋ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ AUS vs SA T20 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ - AUS VS SA LIVE STREAMING

Australia vs South Africa 2025 T20I: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ 10 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ T20I ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ।

Australia vs South Africa 2025 T20I
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 10, 2025 at 11:26 AM IST

Australia vs South Africa 2025 T20I: ਵਿਸ਼ਵ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚਿੱਟੀ ਗੇਂਦ ਵਿੱਚ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। WTC 2025 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਕੋਰ ਸੈਟਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ 10 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ T20I ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਡਾਰਵਿਨ ਅਤੇ ਕੇਅਰਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਲੜੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 2026 T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ 5-0 ਨਾਲ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ ਟੀਮ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਗਈ ਤਿਕੋਣੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਕੀਵੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੌਕਾ

ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼ ਨੇ ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਓਪਨਿੰਗ ਜੋੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਵਰ-ਹਿਟਰ ਟਿਮ ਡੇਵਿਡ ਅਤੇ ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਟੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਸਟ੍ਰੈਂਥ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਏਡਨ ਮਾਰਕਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਲੁਆਨ-ਡ੍ਰੇ ਪ੍ਰਿਟੋਰੀਅਸ ਅਤੇ ਡੇਵਾਲਡ ਬ੍ਰੇਵਿਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਗੀਸੋ ਰਬਾਡਾ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।

ਟੀ-20 ਵਿੱਚ AUS ਬਨਾਮ SA ਦਾ ਹੈੱਡ ਟੂ ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 25 ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਹੱਥ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ 17 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਸਿਰਫ 8 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਟੂ ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਗਾਰੂ ਪ੍ਰੋਟੀਆਜ਼ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਕੁੱਲ 7 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ 5 ਵਾਰ ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ AUS ਬਨਾਮ SA 2025 T20 ਮੈਚ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ JioHotstar ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਐਪ 'ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ T20 2025 ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਟਾਰ ਸਪੋਰਟਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

AUS ਬਨਾਮ SA 2025 T20 ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ (ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰੀ ਸਮਾਂ)

  • 10 ਅਗਸਤ, ਐਤਵਾਰ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ - ਦੁਪਹਿਰ 2:45 ਵਜੇ
  • 12 ਅਗਸਤ, ਮੰਗਲਵਾਰ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ - ਦੁਪਹਿਰ 2:45 ਵਜੇ
  • 16 ਅਗਸਤ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੀਜਾ ਮੈਚ - ਦੁਪਹਿਰ 2:45 ਵਜੇ

AUS ਬਨਾਮ SA 2025 T20 ਸੀਰੀਜ਼ ਟੀਮਾਂ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ: ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼ (ਕਪਤਾਨ), ਸੀਨ ਐਬੋਟ, ਟਿਮ ਡੇਵਿਡ, ਬੇਨ ਡਵਾਰਸ਼ੂਇਸ, ਨਾਥਨ ਐਲਿਸ, ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ, ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ, ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ, ਜੋਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ, ਮੈਟ ਕੁਹਨੇਮੈਨ, ਗਲੇਨ ਮੈਕਸਵੈੱਲ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਓਵਨ, ਮੈਥਿਊ ਸ਼ਾਰਟ, ਐਡਮ ਜ਼ਾਂਪਾ।

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ: ਏਡੇਨ ਮਾਰਕਰਮ (ਕਪਤਾਨ), ਕੋਰਬਿਨ ਬੋਸ਼, ਡਿਵਾਲਡ ਬ੍ਰੇਵਿਸ, ਨੈਂਡਰੇ ਬਰਗਰ, ਜਾਰਜ ਲਿੰਡੇ, ਕਵੇਨਾ ਮਫਾਕਾ, ਸੇਨੂਰਾਨ ਮੁਥੁਸਾਮੀ, ਲੁੰਗੀ ਐਨਗਿਡੀ ਨਕਾਬਾ ਪੀਟਰ, ਲੁਆਨ-ਡ੍ਰੇ ਪ੍ਰੀਟੋਰੀਅਸ, ਕਾਗਿਸੋ ਰਬਾਡਾ, ਰਿਆਨ ਰਿਕੇਲਟਨ, ਟ੍ਰਿਸਟਨ ਸਟੱਬਸ, ਪ੍ਰਨੇਲਨ ਸੁਬਰੇਸਨ, ਪ੍ਰਨੇਲਨ ਸੁਬਰੇਸਨ।

