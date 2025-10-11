ETV Bharat / sports

ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਥਲੀਟ ਨੇ ਓਲੰਪਿਕ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ

ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਐਥਲੀਟ ਜਿਸਨੇ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਓਲੰਪਿਕ ਤਗਮਾ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

PHILIP NOEL BAKER NOBEL PEACE PRIZE
ਫਿਲਿਪ ਨੋਏਲ ਬੇਕਰ (Getty Images)
Published : October 11, 2025 at 2:16 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ 2025 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਮਾਰੀਆ ਕੋਰੀਨਾ ਮਚਾਡੋ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਬਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ।

ਪਰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਮਾਰੀਆ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਓਲੰਪਿਕ ਤਗਮਾ ਦੋਵੇਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਅਥਲੀਟ ਦਾ ਨਾਮ ਫਿਲਿਪ ਨੋਏਲ ਬੇਕਰ ਹੈ।

ਬੇਕਰ ਇਕਲੌਤਾ ਐਥਲੀਟ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਅਤੇ ਓਲੰਪਿਕ ਤਗਮਾ, ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਕਾਰੀ ਤਗਮਾ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਫਿਲਿਪ ਨੋਏਲ ਬੇਕਰ ਨੇ 1920 ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕ ਤਗਮਾ ਅਤੇ 1959 ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।

ਫਿਲਿਪ ਨੋਏਲ ਬੇਕਰ

ਫਿਲਿਪ ਨੋਏਲ ਬੇਕਰ ਦਾ ਜਨਮ 1 ਨਵੰਬਰ, 1889 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ 1913 ਵਿੱਚ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਐਮ.ਏ. ਕੀਤੀ। ਕੈਂਬਰਿਜ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੇਕਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਥਲੀਟ ਬਣ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਕਈ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤੇ। ਬੇਕਰ ਨੇ 1912 ਅਤੇ 1920 ਦੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ 1912 ਦੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਵੀ ਸੀ।

ਫਿਲਿਪ ਨੋਏਲ ਬੇਕਰ (Getty Images)

ਓਲੰਪਿਕ ਤਗਮਾ ਗੁਆਉਣਾ

1912 ਵਿੱਚ ਸਟਾਕਹੋਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੇਕਰ 800 ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ 1,500 ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਅਰਨੋਲਡ ਜੈਕਸਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜੈਕਸਨ ਨੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੇਕਰ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ।

ਓਲੰਪਿਕ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ

ਬੇਕਰ ਫਿਰ 1920 ਦੀਆਂ ਐਂਟਵਰਪ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 1500 ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਰ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਲਈ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ।

ਫਿਲਿਪ ਨੋਏਲ ਬੇਕਰ (Getty Images)

ਬੇਕਰ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਕੰਮ

ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਲਿਪ ਨੋਏਲ ਬੇਕਰ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਸਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼

ਬੇਕਰ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 36 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਹ 1929 ਵਿੱਚ ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ 1926 ਵਿੱਚ "ਦ ਲੀਗ ਆਫ਼ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਟ ਵਰਕ" ਅਤੇ 1934 ਵਿੱਚ "ਨਿਹੱਥੇਕਰਨ"

ਫਿਲਿਪ ਨੋਏਲ ਬੇਕਰ (Getty Images)

ਬੇਕਰ ਨੇ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1959 ਵਿੱਚ, ਫਿਲਿਪ ਨੋਏਲ-ਬੇਕਰ ਨੂੰ ਲੀਗ ਆਫ਼ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਓਲੰਪੀਅਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਵਉੱਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਬੇਕਰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੇਕਰ ਦੀ ਮੌਤ 9 ਅਕਤੂਬਰ, 1982 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।

