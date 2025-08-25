ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਲਿਓਨਲ ਮੇਸੀ ਦੀ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਟੀਮ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਟੀਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫੀਫਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏਐਫਏ) ਨੇ ਵੀ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਅਜੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਚ 10 ਤੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਵ ਯਾਸ਼ਿਨ, ਪੇਲੇ, ਮਾਰਾਡੋਨਾ ਅਤੇ ਰੋਨਾਲਡੀਨਹੋ ਵਰਗੇ ਸਟਾਰ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਟੀਮ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੀਫਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਚ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੈਚ ਦੇ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ।
ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਮੈਚ 1-0 ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ
ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ 70,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਸੀ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਮੈਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਮਾਰੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਜੀਓ ਰੋਮੇਰੋ, ਪਾਬਲੋ ਜ਼ਬਾਲੇਟਾ, ਓਟਾਮੇਂਡੀ, ਮਾਰਕੋਸ ਰੋਜੋ, ਜੇਵੀਅਰ ਮਾਸਚੇਰਾਨੋ, ਗੋਂਜ਼ਾਲੋ ਹਿਗੁਏਨ ਅਤੇ ਸਰਜੀਓ ਐਗੁਏਰੋ ਵਰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਲਈ ਖੇਡੇ। ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨੂੰ 1-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। 70ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ, ਓਟਾਮੇਂਡੀ ਨੇ ਮੈਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਕਿੱਕ 'ਤੇ ਹੈਡਰ ਨਾਲ ਗੇਂਦ ਗੋਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦਾ ਗੋਲਕੀਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਮੈਸੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਕੋਚ ਅਲੇਜੈਂਡਰੋ ਸਾਬੇਲਾ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ।
ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਮੈਸੀ ਦਾ ਜਨੂੰਨ
ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਮੈਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਤੋਂ ਮੈਸੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਹੋਟਲ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਏ ਜਦੋਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਮੈਸੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਤੀਹ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਸੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ 'ਗੁਪਤ' ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਸੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਵਾਗਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਸੀ ਦੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਕਮਾਈ
ਉਸ ਮੈਚ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਟਿਕਟ 700 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ, ਸੇਲਿਬ੍ਰਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗਰੁੱਪ (CMG) ਨੇ ਇਸ ਫੁੱਟਬਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 700 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀ। CMG ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਕਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਟਿਕਟ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੇ ਸਨ। ਬੰਗਾਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ, ਚੈਨਲ 10 ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ। ESPN ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ CMG ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਚ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਚ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸਫਲਤਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ
ਫੀਫਾ ਦੁਆਰਾ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਦਾ 157 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਚ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AIFF) ਨੂੰ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਟਿਕਟ 700 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਿਕੀ
ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਲੱਬਾਂ, ਈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਮੋਹਨ ਬਾਗਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਬੋਤਮਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਪਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਮੈਚਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹੈਵੀਵੇਟ ਟੀਮਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 1,00,000 ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਸ਼ਵ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਿੱਗਜ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਟੜ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ₹700 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ। 70,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਫੀਫਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਪਸੰਦ ਸਥਾਨਕ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮੌਸਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੇਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤੀ ਫੁੱਟਬਾਲ 'ਤੇ ਮੈਚ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਦੋਸਤਾਨਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਨੂੰਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਸੀਮਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਿੱਗਜ ਬਾਈਚੁੰਗ ਭੂਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ। ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੇਗੀ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਉਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮੈਸੀ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਈਐਸਐਲ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ।