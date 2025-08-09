ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ (WFI) ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 11 ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (MCD) ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 110 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰਿਤਿਕਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਮਰ-ਸਮੂਹ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਮਰ-ਸਬੰਧਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਥਲੀਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਅਲੀ ਉਮਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਬਲਯੂਐਫਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੀਟੀਆਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਡਬਲਯੂਐਫਆਈ ਇੱਕ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਨੁਚਿਤ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"
95 ਵਿੱਚੋਂ 11 ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਿਕਲੇ ਜਾਅਲੀ
ਐਮਸੀਡੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 95 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਐਸਡੀਐਮ) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 11 ਜਾਅਲੀ, ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਬਲਯੂਐਫਆਈ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਕਸ਼ਮ, ਮਨੂਜ, ਕਵਿਤਾ, ਅੰਸ਼ੂ, ਆਰੂਸ਼ ਰਾਣਾ, ਸ਼ੁਭਮ, ਗੌਤਮ, ਜਗਰੂਪ ਧਨਖੜ, ਨਕੁਲ, ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਅਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਬਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹਨ।
ਪਛਾਣੇ ਗਏ 11 ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਛੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਰੇਲਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ, ਦੋ ਨਜਫਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਰੋਹਿਣੀ, ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਨ। WFI ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਛੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। WFI ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, "ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 95 ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ MCD ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਬਦਲੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰਿਤਿਕਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਸ਼ੀਕਾ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ 53 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।