Essay Contest 2025

ETV Bharat / sports

West Indies and Pak: ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵਡਨੇ ਲੜੀ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵਾਪਸੀ - SQUADS FOR ODI SERIES

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਹੁਣ T20 ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ODI ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ।

SQUADS FOR ODI SERIES
ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵਡਨੇ ਲੜੀ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ (AP PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 7, 2025 at 11:23 AM IST

2 Min Read

WI vs PAK ODI Series: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਟੀ-20 ਅਤੇ 3 ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡਣੀ ਹੈ। ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਲਮਾਨ ਆਗਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 2-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ 8 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੜੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਅਲਜ਼ਾਰੀ ਜੋਸਫ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਰੋਮਾਰੀਓ ਸ਼ੈਫਰਡ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ (CWI) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਘਰੇਲੂ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ICC ਪੁਰਸ਼ ਵਨਡੇ ਟੀਮ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।

WI ਬਨਾਮ PAK ODI ਮੈਚ ਸ਼ਡਿਊਲ
8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਗਲੇ ਦੋ ਮੈਚ 10 ਅਤੇ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ 2-1 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਲਾਡਰਹਿਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬ੍ਰੋਵਾਰਡ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਵਾਂ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤੀ।

ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਖਿਲਾਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਨਡੇ ਟੀਮ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦੌਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਵਨਡੇ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ - ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ, ਕਪਤਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਫੀਕ, ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ, ਸੈਮ ਅਯੂਬ, ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼, ਸਲਮਾਨ ਆਗਾ, ਹੁਸੈਨ ਤਲਤ, ਫਹੀਮ ਅਸ਼ਰਫ, ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼, ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਰਿਸ, ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ, ਹਸਨ ਅਲੀ, ਸੂਫੀਆਨ ਮੁਕੀਮ ਅਤੇ ਅਬਰਾਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

WEST INDIES VS PAK
ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵਾਪਸੀ (AP PHOTO)

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਟੀਮ:
ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ (ਕਪਤਾਨ), ਜਵੇਲ ਐਂਡਰਿਊ, ਜੇਡੀਆ ਬਲੇਡਜ਼, ਕੀਸੀ ਕਾਰਟੀ, ਰੋਸਟਨ ਚੇਜ਼, ਮੈਥਿਊ ਫੋਰਡ, ਜਸਟਿਨ ਗ੍ਰੀਵਜ਼, ਆਮਿਰ ਜਾਂਗੂ, ਸ਼ਮਾਰ ਜੋਸਫ਼, ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਕਿੰਗ, ਏਵਿਨ ਲੁਈਸ, ਗੁਡਾਕੇਸ਼ ਮੋਤੀ, ਸ਼ੇਰਫੇਨ ਰਦਰਫੋਰਡ, ਜੈਡਨ ਸੀਲਜ਼ ਅਤੇ ਰੋਮਾਰੀਓ ਸ਼ੈਫਰਡ।

WI vs PAK ODI Series: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਟੀ-20 ਅਤੇ 3 ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡਣੀ ਹੈ। ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਲਮਾਨ ਆਗਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 2-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ 8 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੜੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਅਲਜ਼ਾਰੀ ਜੋਸਫ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਰੋਮਾਰੀਓ ਸ਼ੈਫਰਡ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ (CWI) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਘਰੇਲੂ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ICC ਪੁਰਸ਼ ਵਨਡੇ ਟੀਮ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।

WI ਬਨਾਮ PAK ODI ਮੈਚ ਸ਼ਡਿਊਲ
8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਗਲੇ ਦੋ ਮੈਚ 10 ਅਤੇ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ 2-1 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਲਾਡਰਹਿਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬ੍ਰੋਵਾਰਡ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਵਾਂ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤੀ।

ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਖਿਲਾਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਨਡੇ ਟੀਮ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦੌਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਵਨਡੇ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ - ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ, ਕਪਤਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਫੀਕ, ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ, ਸੈਮ ਅਯੂਬ, ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼, ਸਲਮਾਨ ਆਗਾ, ਹੁਸੈਨ ਤਲਤ, ਫਹੀਮ ਅਸ਼ਰਫ, ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼, ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਰਿਸ, ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ, ਹਸਨ ਅਲੀ, ਸੂਫੀਆਨ ਮੁਕੀਮ ਅਤੇ ਅਬਰਾਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

WEST INDIES VS PAK
ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵਾਪਸੀ (AP PHOTO)

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਟੀਮ:
ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ (ਕਪਤਾਨ), ਜਵੇਲ ਐਂਡਰਿਊ, ਜੇਡੀਆ ਬਲੇਡਜ਼, ਕੀਸੀ ਕਾਰਟੀ, ਰੋਸਟਨ ਚੇਜ਼, ਮੈਥਿਊ ਫੋਰਡ, ਜਸਟਿਨ ਗ੍ਰੀਵਜ਼, ਆਮਿਰ ਜਾਂਗੂ, ਸ਼ਮਾਰ ਜੋਸਫ਼, ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਕਿੰਗ, ਏਵਿਨ ਲੁਈਸ, ਗੁਡਾਕੇਸ਼ ਮੋਤੀ, ਸ਼ੇਰਫੇਨ ਰਦਰਫੋਰਡ, ਜੈਡਨ ਸੀਲਜ਼ ਅਤੇ ਰੋਮਾਰੀਓ ਸ਼ੈਫਰਡ।

For All Latest Updates

TAGGED:

WEST INDIES PAKISTAN ODI SERIESਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਨਾਮ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ONE DAY CRICKETWEST INDIES VS PAKSQUADS FOR ODI SERIES

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ?

ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣਾ, ਤਾਂ ਨਾ ਪੀਓ ਇਹ ਪਾਣੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਆਖਿਰ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੁਢਾਪਾ? ਜਾਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ!

ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖਾਓ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਾ!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.