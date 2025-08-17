ETV Bharat / sports

48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਚੌਧਰੀ ਦੇ 295 ਮੈਡਲ ਬਰਾਮਦ, ਚੋਰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ - BULA CHOUDHURY THEFT MEDAL

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੁਲਾ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ 295 ਮੈਡਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ।

BULA CHOUDHURY THEFT MEDAL
ਬੁਲਾ ਚੌਧਰੀ ਦੇ 295 ਮੈਡਲ ਬਰਾਮਦ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 17, 2025 at 5:50 PM IST

2 Min Read

ਕੋਲਕਾਤਾ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ): ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਬੁਲਾ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਗਾਇਬ ਮੈਡਲ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਫਲਤਾ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੈਡਲ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 17 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ 295 ਮੈਡਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੁਲਾ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਛੋਟੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਮੈਡਲ ਅਤੇ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਡਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੀ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, '15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮੈਡਲ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਤ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਸੀਆਈਡੀ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ 295 ਮੈਡਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾ ਚੌਧਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਮੈਡਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।'

BULA CHOUDHURY THEFT MEDAL
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਿਸ (ETV Bharat)

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, 'ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਡਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗੁਆਚੇ ਮੈਡਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਰੀ 12 ਤੋਂ 14 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।'

ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

ਬੁਲਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਡਲ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁੰਮ ਹਨ, ਉਹ ਲੱਭੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬੁਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, 'ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ (ਵੱਡਾ ਮੈਡਲ) ਜੋ ਕਸਬਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੈਡਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ) ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਡਲ ਅਜੇ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੈ।'

BULA CHOUDHURY THEFT MEDAL
ਬੁਲਾ ਚੌਧਰੀ (ETV Bharat)

'ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਗਮੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਨੂੰਨ ਹੈ'

ਬੁਲਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਗਮੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਨੂੰਨ ਹੈ। ਮੈਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਤੈਰਾਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਗਮੇ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੰਦਨਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਅਤੇ ਚੰਦਨਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤਗਮੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਬਾਈਪੁਕੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।'

ਕੋਲਕਾਤਾ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ): ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਬੁਲਾ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਗਾਇਬ ਮੈਡਲ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਫਲਤਾ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੈਡਲ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 17 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ 295 ਮੈਡਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੁਲਾ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਛੋਟੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਮੈਡਲ ਅਤੇ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਡਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੀ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, '15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮੈਡਲ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਤ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਸੀਆਈਡੀ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ 295 ਮੈਡਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾ ਚੌਧਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਮੈਡਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।'

BULA CHOUDHURY THEFT MEDAL
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਿਸ (ETV Bharat)

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, 'ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਡਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗੁਆਚੇ ਮੈਡਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਰੀ 12 ਤੋਂ 14 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।'

ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

ਬੁਲਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਡਲ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁੰਮ ਹਨ, ਉਹ ਲੱਭੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬੁਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, 'ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ (ਵੱਡਾ ਮੈਡਲ) ਜੋ ਕਸਬਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੈਡਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ) ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਡਲ ਅਜੇ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੈ।'

BULA CHOUDHURY THEFT MEDAL
ਬੁਲਾ ਚੌਧਰੀ (ETV Bharat)

'ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਗਮੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਨੂੰਨ ਹੈ'

ਬੁਲਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਗਮੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਨੂੰਨ ਹੈ। ਮੈਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਤੈਰਾਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਗਮੇ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੰਦਨਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਅਤੇ ਚੰਦਨਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤਗਮੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਬਾਈਪੁਕੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।'

For All Latest Updates

TAGGED:

THEFT MEDAL RECOVEREDWEST BENGAL POLICEBULA CHOUDHURY MEDALਬੁਲਾ ਚੌਧਰੀBULA CHOUDHURY THEFT MEDAL

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ? ਜਾਣੋ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੀਂ ਉਮਰ

Hug ਜਾਂ Kiss? Meta AI ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਲੈ ਲਈ ਜਾਨ! ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ?

ਸਿਰਫ਼ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਬਣੇਗੀ ਪਾਲਕ ਦੀ ਚਟਨੀ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖੋ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਕਾਲੇ ਤਿਲ ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲਾਭਕਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਰਤੋਂ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.