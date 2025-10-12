Watch: ਬਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਭੜਕੇ ਹਿੱਟਮੈਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ
Rohit Sharma Practice: ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : October 12, 2025 at 7:43 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੰਬਈ ਸਾਥੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਫੈਲੀ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ
ਜਦੋਂ ਰੋਹਿਤ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਪੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਲਈ।
A security guard stopped a kid a bit too harshly, Rohit immediately intervened and asked him to let the kid come. 🥹🤌🏻— Rohan💫 (@rohann__45) October 10, 2025
Truly Ro is one of the kindest souls. ❤️
pic.twitter.com/nkiUuAN9fr
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਜਰਸੀ ਪਹਿਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਰੋਹਿਤ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਰਸੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ROHIT SHARMA IN THE PRACTICE SESSION.— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 10, 2025
- One of the shots broke his own Lamborghini. 🤣
pic.twitter.com/zk1GiLa4ke
ਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟਿਆ
ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਟ ਖੇਡੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਪੁੱਲ ਸ਼ਾਟ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਗੇਂਦ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਰੋਹਿਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਲੈਂਬੋਰਗਿਨੀ ਕਾਰ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰੋਹਿਤ ਦੀ ਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੋਹਿਤ ਦੀ ਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
Abhishek Nayar is politely requesting the fans to clear the way so that Rohit Sharma can exit easily.😂👌🏼❤️ pic.twitter.com/m43WxySQVr— 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) October 10, 2025
ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਪਹੁੰਚੀ ਭੀੜ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਰੋਹਿਤ ਆਪਣੇ ਅਭਿਆਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਾਰਕ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਇਰ ਬਾਹਰ ਆਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਆਉਣ। ਹਿਟਮੈਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਬੋਰਗਿਨੀ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਵੀ ਉਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰੋਹਿਤ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਘਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੌਰਾ
ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਵਨਡੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਵਨਡੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਰਥ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਮਹਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ।