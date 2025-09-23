ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਕੱਟੜ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ
ਜਿੱਥੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸੂਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕਵਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕਵਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕਿਤ ਪਟੇਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਕੱਟੜ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਅੰਕਿਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲਾ 15 ਤੋਲੇ ਦਾ ਕਵਰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇਸ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੌਡਫਾਦਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕਿਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ 15 ਤੋਲੇ ਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕਵਰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਰੇਸਲੇਟ 'ਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੰਕਿਤ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਹਨ: ਅੰਕਿਤ
ਵਿਰਾਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਾਵਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਡਣ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਵੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਮੇਰੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੈਂ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਲੰਡਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਕਿਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਵਰ ਨੇ ਖਿੱਚਿਆ ਧਿਆਨ
ਕੋਹਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 15 ਤੋਲੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਵਰ ਅਤੇ ਬਰੇਸਲੇਟ ਬਣਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ। ਕਵਰ 'ਤੇ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਨਾਮ ਉੱਕਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੋਹਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਸ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੋਟੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕਿਤ ਪਟੇਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਵਿਜੇ ਟਰਾਫੀ ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ।