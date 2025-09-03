ETV Bharat / sports

ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਭਗਦੜ 'ਤੇ ਤੋੜੀ ਚੁੱਪੀ, ਕਿਹਾ- 'ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਲ ਸੀ...' - VIRAT KOHLI

ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲੁਰੂ ਭਗਦੜ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

VIRAT KOHLI
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਆਈਪੀਐਲ ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ (ANI)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ (RCB) ਨੇ IPL 2025 ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ RCB ਨੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਐਮ ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭਗਦੜ ਵਿੱਚ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ RCB ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, RCB ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 47 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਟੀਮ ਦੇ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜੀ ਹੈ।

ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ

ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ, 'ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਜੂਨ ਵਰਗੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੀ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ।

ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਆਰਸੀਬੀ ਨਾਲ 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ

ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਆਰਸੀਬੀ ਨਾਲ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਓਪਨਿੰਗ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਰਸੀਬੀ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਲ 2025 ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਸੀਬੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਈਪੀਐਲ ਖਿਤਾਬ ਹੈ। ਵਿਰਾਟ ਨੇ ਆਰਸੀਬੀ ਲਈ 267 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ 63 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 8661 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ 122* ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਲੇ ਤੋਂ 771 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 291 ਛੱਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ।

