ਕੀ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਖੇਡਣਗੇ ਵਨਡੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2027 ? ਹੋਇਆ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ

ਭਾਰਤੀ ਦਿੱਗਜ ਨੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2027 ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ।

Virat Kohli and Rohit Sharma
ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 14, 2025 at 10:05 AM IST

2 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਆਈਸੀਸੀ ਪੁਰਸ਼ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਅਗਲਾ ਐਡੀਸ਼ਨ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖੇਡਣਗੇ? ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਅਤੇ ਕੋਚ ਰਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ 2027 ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਖੇਡਣ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਕੋਹਲੀ 'ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਰਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਇੱਥੇ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਨਡੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ) ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੀਮ ਸੰਯੋਜਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।"

ਇਸ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ (ਜੋ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵਨਡੇ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ) ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਡ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।"

Virat Kohli and Rohit Sharma
ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ (IANS)

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ 2027 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 273 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 265 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 32 ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ 58 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾ ਕੇ 48.8 ਦੀ ਔਸਤ ਅਤੇ 92.8 ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਲਈ 11,168 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ 264 ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1,045 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 344 ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ ਹਨ।

ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਲਈ 302 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 290 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 14,181 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 51 ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ 74 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ 183 ਹੈ। ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਔਸਤ 57.9 ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ 93.3 ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ 1,325 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 152 ਛੱਕੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹਨ।

