ਚੇਨਈ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਾਸਟਰਜ਼ 2025: 20 ਸਾਲਾ ਜਰਮਨ ਕੀਮਰ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਖਿਤਾਬ - CHENNAI GRAND MASTERS 2025

ਵਿਨਸੈਂਟ ਕੀਮਰ ਨੇ ਅੱਠਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜੌਰਡਨ ਵੈਨ ਫੋਰੈਸਟ ਨਾਲ ਡਰਾਅ ਖੇਡ ਕੇ ਚੇਨਈ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤਿਆ।

CHENNAI GRAND MASTERS 2025
ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿਨਸੈਂਟ ਕੀਮਰ (X @VincentKeymer04)
Published : August 15, 2025 at 6:05 PM IST

Chennai Grand Masters 2025: ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿਨਸੈਂਟ ਕੀਮਰ ਨੇ ਅੱਠਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਡੱਚ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰ ਜੌਰਡਨ ਵੈਨ ਫੋਰੈਸਟ ਵਿਰੁੱਧ ਡਰਾਅ ਖੇਡ ਕੇ ਚੇਨਈ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਾਸਟਰਜ਼ 2025 ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 20 ਸਾਲਾ ਕੀਮਰ ਇੱਕ ਦੌਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੌਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ 1.5 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਅਜੇਤੂ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰ ਕਾਰਤੀਕੇਅਨ ਮੁਰਲੀ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਏਰੀਗੈਸੀ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਠਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕੀਮਰ ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਚੇਨਈ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਹੇਗਾ।

ਕੀਮਰ ਨੇ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ

ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੀਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਲਾਈਵ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਆਖਰਕਾਰ ਰੰਗ ਲਿਆਈ। ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖਾਸ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਚ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ,'

ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ

20 ਸਾਲਾ ਕੀਮਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਤੀਕੇਅਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿੱਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਹੋਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਣਵ ਵੀ. ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਖਿਡਾਰੀ ਰੇਅ ਰੌਬਸਨ ਨਾਲ ਡਰਾਅ ਖੇਡਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਅਵਾਂਡਰ ਲਿਆਂਗ ਨੇ ਡੱਚ ਸ਼ਤਰੰਜ ਖਿਡਾਰੀ ਅਨੀਸ਼ ਗਿਰੀ ਨਾਲ ਡਰਾਅ ਖੇਡਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਰਜੁਨ ਏਰੀਗੈਸੀ ਨੇ ਵਿਦਿਤ ਗੁਜਰਾਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥਾ ਡਰਾਅ ਖੇਡਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਘਟਨਾ-ਮੁਕਤ ਮੈਚ ਸੀ ਜੋ ਦੋ ਘੰਟੇ ਚੱਲਿਆ।

ਐਮ. ਪ੍ਰਣਵੇਸ਼ ਚੈਲੇਂਜਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹਨ

ਚੈਲੇਂਜਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ, ਐਮ. ਪ੍ਰਣਵੇਸ਼ 6.5 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਡੀ. ਹਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਅਭਿਮਨਿਊ ਪੁਰਾਣਿਕ ਅਤੇ ਲਿਓਨ ਲੂਕ ਮੇਂਡੋਂਕਾ ਕੁੱਲ 6.5 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ।

ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ

ਮਾਸਟਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਜੇਤੂ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਉਪ ਜੇਤੂ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੇਤੂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੈਲੇਂਜਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਜੇਤੂ ਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2026 ਮਾਸਟਰਜ਼ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।

